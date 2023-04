NBA-Playoffs: Grizzlies gleichen Serie gegen Lakers aus

Memphis Die Memphis Grizzlies schlagen in den NBA-Playoffs gegen die LA Lakers um Superstar LeBron James zurück. Auch zwei andere Favoriten feiern Siege.

Nach dem Überraschungserfolg zum Playoff-Auftakt haben die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den Ausgleich hinnehmen müssen. Gegen die Memphis Grizzlies unterlag das Team um Superstar LeBron James im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 93:103 und kassierte damit das 1:1.

Die Grizzlies ließen sich nicht von dem kurzfristigen Ausfall von Jungstar Ja Morant beirren und starteten stark. Vor allem Center Xavier Tillman wusste mit 22 Punkten zu überzeugen und traf all seine ersten sechs Würfe im ersten Viertel. Auf Seiten der Lakers gelangen James zwar 28 Punkte und 12 Rebounds, Anthony Davis hingegen konnte an sein starkes erstes Spiel nicht anknüpfen. Dennis Schröder blieb bei 15 Minuten Einsatzzeit ohne Punkte.

Siege für Bucks und Nuggets

Derweil haben die Milwaukee Bucks auch ohne den am Rücken verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo die Serie ausgeglichen und die Miami Heat mit 138:122 geschlagen. Bereits zur Halbzeit schaffte die Bucks beim Stand von 81:55 eine Vorentscheidung und egalisierten dabei den Drei-Punkte-Rekord in einem Playoff-Spiel. Mit Brook Lopez (25 Zähler), Jrue Holiday (24) und Pat Connaughton erreichten gleich drei Spieler die 20-Punkte-Marke. Für Miami zeigte sich Jimmy Butler am erfolgreichsten (25).

Bereits mit 2:0 in der Serie in Führung gegangen sind die Denver Nuggets. Gegen die Minnesota Timberwolves gewann das Team um MVP-Kandidat Nikola Jokic mit 122:113. Neben Jokic, der sein nächstes Triple Double mit 27 Punkten, neun Assists und neun Rebounds nur knapp verpasste, überragte Jamal Murray mit 40 Zählern. Gegen die offensive Power der Nuggets reichte letztlich auch nicht die starke Leistung von Minnesotas Anthony Edwards.