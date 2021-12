Nervenkitzel garantiert: Erfurter Basketball-Löwen gewinnen Verlängerung

Hanau. Die Erfurter Basketball-Löwen bedürfen in der Pro B beim 80:78 in Hanau erneut der Verlängerung. Mit jenem Erfolg festigte die Mannschaft den vierten Tabellenplatz.

Und sie taten’s wieder! Overtime! In ihrem zehnten Saisonspiel bei den White Wings Hanau hielten die Löwen um Trainer Uvis Helmanis nun schon zum vierten Mal nichts von Entspannung pur. 70:70 hieß es nach der regulären Spielzeit.

Kein Problem für die Löwen. Dreimal zuvor – in Speyer, gegen Gießen und Karlsruhe – hatten sie nach der Verlängerung die Nase vorn. Auch diesmal in Hanau strapazierten sie die Nerven ihrer Fans bis zum Äußersten, ehe die routinierten Löwen-Neuzugänge Guy Landry Edi aus Paris und Tyseem Lyles aus New York, abermals ihrer Rolle als Leistungsträger gerecht werdend, mit dem letzten Seufzer das 80:78 (17:13, 13:15, 24:21, 16:21, 10:8) eingetütet hatten.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den allerletzten Wurf – einen Notversuch – zwei Sekunden vor Schluss allerdings bekamen die Hanauer nicht durch die Reuse. Sie verloren die Overtime mit 8:10 und eben auch das Spiel. Der Jubel der Löwen fiel entsprechend euphorisch aus. Auch weil dieser Erfolg den Tabellenvierten aus Erfurt wieder einen Schritt näher an die erhofften Playoffs in dieser überaus ausgeglichenen Liga gebracht hat. „Wir sind vom Gegner weniger ausrechenbar. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir in der Südstaffel nicht nur die Playoffs schaffen, sondern mit einer guten Platzierung dann in den Überkreuzpartien mit der Nordstaffel erst mal einen machbaren Kontrahenten bekommen“, sagt Manager Florian Gut.

Selbst wenn die Siege zumeist – wie auch diesmal – denkbar knapp ausfallen, so ist das Plus der Löwen kein zufälliges. Sie verfügen mit Edi (diesmal 29 Punkte), Lyles (13), dem erst 19-jährigen Miles Osei (20), Noah Kamdem (15) und dem diesmal zugedeckten Spielmacher Jan Heber über eine Top-Fünf, die in der Liga ihresgleichen sucht. Da lässt sich eine einzelne schwächere Tagesform schon mal verkraften.

Auch Manager Gut streicht genau dies heraus: „Wir hatten in Hanau lange Probleme, einen offensiven Rhythmus zu bekommen. Das wurde in der Schlussphase der regulären Spielzeit und in der Verlängerung dank unserer Leistungsträger klar besser. Wir wissen vor allem: Einer von ihnen springt immer in die Bresche.“ Am kommenden Sonntag steigt derweil um 16 Uhr in der Riethsporthalle das Spitzenspiel gegen den Zweiten Koblenz.