Neu-Löwe Leon Hoppe: Schütze und Mentor

Leon Hoppe blättert viel in Büchern. Seit Corona ist er eine richtige Leseratte. Jetzt hat er wieder viel Zeit dafür, denn beide Teams, für die er spielt – Bundesligist Niners Chemnitz und seit kurzem per Doppellizenz Drittligist Basketball-Löwen Erfurt – mussten wegen Corona-Fällen in ihren Teams das Training vorerst aussetzen. „Vor allem Sachbücher über Gesundheit und Psychologie“, gibt der 20-Jährige seine Lektüre preis.

Insofern arbeitet er auch in seiner Freizeit an seinem großen Ziel, der Bundesliga. Denn offiziell zählt der gebürtige Chemnitzer zwar zum erweiterten Kader des Erstliga-Aufsteigers aus seiner Heimatstadt, doch faktisch wird er nur gerufen, wenn er im Training gebraucht wird oder bei Personalmangel einen hinteren Bankplatz besetzen soll, ohne reelle Aussicht auf Spielzeit. Das soll sich ändern, schließlich gäbe es für den 1,95-Meter-Mann nichts Schöneres, als seine ersten Bundesligaminuten ausgerechnet bei seinem Heimatverein zu spielen.

In der Grundschule wurde aus dem Fußballer ein Basketballer

Als er acht war, tauschte Leon Hoppe den Fußball gegen den Basketball. „Bis dahin habe ich gekickt, aber ich war nur Torwart und Verteidiger, wollte mich mehr bewegen.“ Also ging er mit einem Kumpel zum Training beim BV Chemnitz 99 – und blieb dem Verein bis heute treu.

Dass er das Zeug zum Profibasketballer hat, bemerkte er erstmals im U14-Team der Chemnitzer. „Ich durfte als einer der Jüngsten im U16-Kader mittrainieren.“ Genauso ging es in der U 16 weiter, wo er taktisch und körperlich reif genug war, um beim Bundesligateam der Chemnitzer U 19 mitzumachen. In jener Zeit spielte er auch gegen seine jetzigen Erfurter Mitspieler Lorenz Schiller und Robert Merz, mit Schiller sogar gemeinsam in der mitteldeutschen Auswahl. „Gute Typen“, sagt er über die beiden.

Kraft und Stabilität verbessert, um im Chemnitzer Profiteam mithalten zu können

Mit 17 durfte Flügelspieler Hoppe, der den Wurf als seine größte Stärke sieht und seine Schwächen lieber für sich behält, um sie den Gegnern nicht zu verraten, seine ersten Minuten im Chemnitzer Männerteam in der zweiten Liga bestreiten. Doch eine feste Rolle im Team, das ein paar Monate vor Hoppes Debüt gegen die damaligen Oettinger Rockets trotz 2:0-Serienführung noch 2:3 verlor und den Bundesligaaufstieg verpasste, konnte sich der Jungspund nicht erarbeiten. Dafür war der Kader zu stark, auch wenn Chemnitz trotz überlegener Leistung in den Hauptrunden mehrfach in den Playoffs scheiterte und erst in der Corona-Abbruchsaison endlich aufsteigen durfte. „Ich war dabei, um zu lernen, mir viele Tipps zu holen. Gerade körperlich konnte ich auf diesem Niveau noch nicht mithalten“, gesteht er ein.

In den letzten beiden Jahren arbeitete Hoppe unentwegt daran, seine Kraft und Stabilität zu verbessern. Nicht nur was das betrifft ist er jetzt, bei seinem neuen Verein in Erfurt, einer der Besten. Als einer der wenigen Vollprofis im Team soll er ein Anführer sein, die Mannschaft gerade offensiv gemeinsam mit Point Guard Ricky Price tragen. „Ich kann auf gutem Niveau Erfahrung als Führungsspieler sammeln, soll gemeinsam mit Ricky punkten und Freiräume für andere schaffen.“ Genau die Rolle, die ihm Chemnitz (noch) nicht bieten kann.

Überrascht von den professionellen Bedingungen bei den Basketball-Löwen

Dass die Bedingungen für Profisport bei den Löwen sogar besser sind als vorher gedacht, merkte er schnell. „Ich war echt überrascht, wie professionell hier alles angegangen wird“, sagt er über den Verein, von dem er nicht mehr wusste, als dass er letzte Saison sportlich ziemliche Probleme hatte. Ob Trainingsstätte samt Fitnessstudio im Fit-In Elxleben, professionelle Betreuung durch eine Athletiktrainerin und einen teameigenen Physiotherapeuten, die freundschaftliche Atmosphäre im Team – Hoppe fühlt sich pudelwohl bei den Löwen.

Wenn er wahrscheinlich bald mit seinen Mitspielern Leo Saffer und Jonathan Arnold in eine WG zieht, ist sein Rundum-Wohlfühlpaket komplett. „Das wird sicher cool“, sagt der Sachse, der wie Saffer Single ist und sich darauf freut, bald wieder etwas in der schönen Domstadt unternehmen zu können.

Grundsätzlich ist Leon Hoppe aber ein ruhiger Typ. Er mag es, auch mal Zeit für sich zu haben, sich zurückzuziehen. Und ein Buch zur Hand zu nehmen. Um zu lesen, was man machen kann, um als Profisportler erfolgreich zu sein.