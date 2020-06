Neue Fußballtalente werden gesichtet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bereits seit Montag, 15. Juni, laufen die neuen Sichtungsmaßnahmen des Fußball-Internats „Soccer City“ in Lengenfeld unterm Stein, um die Teamkader für die anstehende Spielzeit 2020/21 zusammenstellen zu können. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation samt aller deshalb notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen bitten die Organisatoren alle Interessenten um eine Anmeldung. Die Sichtungen laufen noch bis 16. Juli.

„Nach der Anmeldung erhalten die Interessenten alle relevanten Informationen rund um die Talentsichtung“, erklärt Geschäftsführer Norman Wohlfeld. Im Normalfall können die Trainingseinheiten unverbindlich besucht werden, es bestehen keinerlei spezielle Zugangsvoraussetzungen.

Die Sichtungen für den Jahrgang 2011 finden jeweils mittwochs ab 16 Uhr auf dem Internatsgelände statt, der 2010er-Jahrgang beginnt jeden Montag ab 16 Uhr ebenfalls auf dem Internatsgelände.

Die Nachwuchsakteure des Jahrgangs 2008 kommen donnerstags ab 16 Uhr auf dem Sportplatz in Struth zusammen, die Jahrgänge 2007/06 dienstags ab 17.30 Uhr in Faulungen. In Lengenfeld unterm Steintrainieren die Jahrgänge 2005/04 immer montags ab 16.30 Uhr, während die Gruppe 2003/02 dienstags um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Struth beginnt.

Trainerposten in der U 17 ist noch offen

Die U 19 des JFV Süd Eichsfeld (Jahrgang 2002/03) wird in der kommenden Saison in der Verbandsliga um Punkte kämpfen. Betreut wird das Team von Benjamin Gaßmann (DFB Elite-Jugend-Lizenz) sowie dessen Co Andreas Seipel (DFB A-Lizenz). Die U 17 (2004/05), bei denen der Trainerposten noch offen ist, werden ebenfalls in der Verbandsliga antreten. Für das U-15-Team, das von DFB-A-Lizenz-Anwärter Sven Harnisch betreut wird, ist die Ligazugehörigkeit nach dem coronabedingten vorzeitigen Abbruch der Saison noch nicht final entschieden.

Die C-Junioren (Jahrgang 2006) können sich aber Hoffnungen machen, in der anstehenden Serie in der Regionalliga Nordost mitmischen zu dürfen und dort auf attraktive Gegner zu treffen. In der vergangenen Spielzeit traten dort unter anderem Hertha BSC Berlin, RB Leipzig, Union Berlin, Dynamo Dresden und Hansa Rostock an.

Auch für die U 14 ist die kommende Spielklasse noch nicht abschließend geklärt. Die Jungs des Jahrgangs 2007 werden von Wohlfeld und Harnisch angeleitet. Die von Andreas Seipel betreute U 13 (Jahrgang 2008) tritt in der Talente-Liga an, die U 12 (Jahrgang 2009) in der Verbandsliga. Die U 11 (Jahrgang 2010) und U 10 (Jahrgang 2011) bestreiten schließlich überregionale Leistungsvergleiche.

Anmeldung und zusätzliche Informationen gibt es bei Sven Harnisch unter E-Mail: sven.harnisch@soccer-city.eu oder Telefon 0151/11 60 86 59