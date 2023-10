Neuer-Comeback wohl schon am Samstag gegen Mainz möglich

München Manuel Neuer könnte einem Medienbericht zufolge schon am kommenden Wochenende ins Tor des FC Bayern München zurückkehren.

Wie der „Kicker“ berichtete, soll es von den Ärzten und dem Trainerteam laut jetzigem Zustand womöglich die Freigabe für einen Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FSV Mainz 05 geben.

Wann der 37-Jährige erstmals nach monatelanger Verletzungspause wieder für den deutschen Fußball-Rekordmeister auf dem Feld stehen wird, soll Neuer letztendlich aber ganz alleine entscheiden dürfen.

Am 21. Oktober sind die Münchner in Mainz zu Gast, drei Tage später geht es in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an. Der TV-Sender Sky hatte bereits berichtet, Neuer wolle spätestens gegen Darmstadt wieder im Tor und dann auch direkt in der Startelf stehen. Nationalkeeper Neuer hat seit seinem Beinbruch im Dezember nicht mehr für den Club gespielt.