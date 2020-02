Die Mühlhäuser Simon Stützer und Reinhard Köneke treten in der Thüringenliga gemeinsam im Doppel an.

Neuer Kreispokal-Sieger wird gesucht

Nicht nur in Chemnitz (Sachsen), wo die besten deutschen Damen und Herren an diesem Wochenende ihre neuen Meisterinnen und Meister suchen, ist das Programm reich mit Tischtennis gespickt. Auch im Unstrut-Hainich-Kreis werden die weißen Plastikbälle ordentlich in Anspruch genommen.

Die Ouvertüre wurde bereits am gestrigen Freitagabend gespielt, als der SV Blau-Weiß Mühlhausen in der 3. Bezirksliga (Staffel 3) gegen den TSV Steinheuterode angetreten ist (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Mit einem Sieg hätte das Quartett um Spitzenspieler Marcel Hartmann seinen zweiten Titel in Serie bereits perfekt gemacht. Zu ungewöhnlicher Zeit, am Montag um 19 Uhr, gastieren die Blau-Weißen zudem bei der Reserve des TTV Dingelstädt.

Am Samstag geht es schon ab 10 Uhr in die Vollen. Die Jugend des Post SV Mühlhausen kann sich an eigenen Tischen am Kristanplatz im Duell mit dem TSV Breitenworbis den Staffelsieg in der Bezirksliga final sichern. Bereits ein Remis gegen die Gäste aus dem Eichsfeld genügt dafür.

Parallel dazu steigen in der Mühlhäuser Georgii-Halle die Bezirksmannschaftsmeisterschaften der Senioren. Der Landkreis wird bei diesem Turnier durch den TTSV Herbsleben, den SV Blau-Weiß Mühlhausen (Herren/Ü 40) und den Post SV Mühlhausen (Ü 60) vertreten.

Ebenfalls am Samstag ab 12.30 Uhr wird einer der beiden großen Mannschaftstitel der Saison auf Kreisebene vergeben. Der SV Blau-Weiß Tüngeda, die VSG Oberdorla sowie die zweiten Teams vom TSV Bad Tennstedt und vom SV Blau-Weiß Mühlhausen bestreiten am Kristanplatz das Finalturnier um den Kreispokal 2019/20. Die Favoritenrolle nehmen wohl die Tüngedaer ein, die ihre Zwischenrunde dominiert haben und sich auch in der Kreisoberliga scheinbar unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft spielen.

Der Sonntag gehört dann der Erstliga-Reserve des Post SV Mühlhausen. Der Tabellendritte der Thüringenliga wird ab 14 Uhr beim Bischlebener SV aufschlagen.