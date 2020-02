Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Stürmer schlägt für Leinefelde sofort zu

Leinefelde. Fußball-Landesklässler SC Leinefelde hat sein erstes Testspiel in der Winterpause mit einem Sieg auf eigenem Platz beendet. Gegen den klassenhöheren Thüringenligisten BSV Eintracht Sondershausen blieb die Mannschaft von Trainer Steven Geller beim 2:0 (0:0) auf Kunstrasen ohne Gegentreffer und konnte sich über ein Tor eines unverhofften Neuzugangs freuen.

Happke ist gleich zur Stelle

Nico Happke markierte nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung das 1:0 (67.). Der 29-jährige Angreifer stammt aus Sachsen, ist nun ins Eichsfeld gezogen und hat sich beim SC vorgestellt.

„Er ist ein bisschen aus dem Nichts gekommen“, freut sich Geller über das unerwartete Auftauchen des wuchtigen Stürmers, der in den vergangenen beiden Jahren pausiert hat, seinen Torriecher aber scheinbar nicht verloren hat.

Gegen die Sondershäuser erkämpfte sich Happke das Spielgerät und schloss anschließend eiskalt in bester Stürmermanier zur Leinefelder Führung ab. „Er macht keinen schlechten Eindruck“, lobt Geller. Happke soll nun weiter mittrainieren. „Der erste Eindruck ist positiv“, unterstreicht Geller.

„Wir waren heute sehr effektiv“

Julius Braun besiegelte kurz darauf mit dem 2:0 (72.) den Leinefelder Erfolg. Nach einem Konter schoss er von der Strafraumgrenze flach ins linke Eck zum Endstand ab. „Wir waren heute sehr effektiv“, lobte Geller.

Der in der Winterpause gekommene SC-Keeper Maximilian Geißler blieb ohne Gegentor, weil die Sondershäuser in der Schlussphase auch einen Foulelfmeter nicht im Gehäuse unterbringen konnten.

Geller hatte in Anbetracht der Futsal-Landesmeisterschafts-Endrunde in Apolda einige Akteure geschont. Die Hausherren waren erst am Tag zuvor wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen.

„Für diese kurze Vorbereitungszeit bin ich sehr zufrieden“, bilanzierte Leinefeldes Trainer. Sondershausen hatte zwar mehr Ballbesitz, aber „wir haben nicht viel zugelassen“.

Bereits in der Sommervorbereitung hatten die Eichsfelder den Thüringenligisten besiegt. „Die scheinen uns irgendwie zu liegen“, erklärte Geller schmunzelnd.