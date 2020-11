Neuer Termin für 25. Glasbachrennen in Steinbach

Wie ein Großteil der Motorsportveranstaltungen fiel 2020 auch das 25. internationale Glasbachrennen der Rennsportgemeinschaft (RSG) Altensteiner Oberland dem Coronavirus zum Opfer. 65 Teams aus 15 Nationen hatten sich bereits in die Starterliste eingetragen, um beim kleinen Jubiläum auf der 5,5 Kilometer langen Strecke auf der Landesstraße 1027 zwischen Steinbach (Ortsteil von Bad Liebenstein) und dem Glasbachstein oberhalb von Ruhla dabei zu sein.

Die Verantwortlichen der RSG sind auf der Suche nach einem neuen Termin 2021 fündig geworden. Die 25. Jubiläumsausgabe soll vom 11. bis 13. Juni 2021 ausgetragen werden. In den vergangenen Jahren erwies sich die wilde Hatz der Piloten mit ihren Boliden als der Zuschauermagnet in der Region.

Im Juni 2017 durchbrach der Italiener Christian Merli zum ersten Mal die Zwei-Minuten-Grenze. Die 35 Kurven meisterte er in 1:58,44 Minuten. Im Vorjahr beinhaltete das dreitägige Programm Rennen zur tschechischen und zur deutschen Meisterschaft. Mehr als 100 Fahrer begaben sich auf die Strecke. Gesamtsieger des Rennens wurde der Österreicher Christoph Lampert mit einer Zeit von 2:22.357 Minuten, gefolgt vom Zweitplatzierten Guy Demuth aus Luxemburg (2:29.686) und Stefan Faulhaber (2:35.295).

Während der wettkampflosen Zeit erreichte die Bergrennsportszene die traurige Nachricht vom Unfalltod des amtierenden DMSB Vize-Berg-Cup-Meisters Christian Triebstein aus Nordhessen. Der 32-jährige kam auf der B 251, nur wenige hundert Meter von seinem Firmengelände, bei einem folgenschweren Verkehrsunfall ums Leben. Triebstein saß auf dem Beifahrersitz eines Alfa Romo C4. Nach Informationen der Polizei ist der Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen und unter die Leitplanke gerutscht. Beim Glasbachrennen 2019 hatte er in seiner Klasse den dritten Platz erreicht.

Bis zu einem möglichen Saisonstart der deutschen Berglauf-Meisterschaft 2021 dauert es fast noch ein halbes Jahr, aber schon jetzt grübeln die Vereine, wie die Wettkämpfe ablaufen könnten. Bei einem Online-Meeting diskutierten Vertreter aller Veranstalterclubs über die Durchführbarkeit der Rennen unter Hygieneauflagen und eventuell auch ohne Zuschauer. Zumindest der Terminkalender für 2021 nimmt Konturen an. Geplant ist der Auftakt der Meisterschaftsserie mit dem Bergpreis Schotten am 24./25. April. Thüringens zweiter großer Berglauf, das Ibergrennen in Heiligenstadt, soll am 26./27. Juni ausgefahren werden. Ob die Piloten zu diesen Terminen auch wirklich aufs Gaspedal drücken können, steht angesichts der anhaltenden Coronakrise noch in den Sternen.