Neuer Trainer bei den Frauen des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Ab der kommenden Saison wird ein 24-Jähriger die Geschicke der FCC-Frauen lenken und (Noch)-Cheftrainer Christian Kucharz beerben

Während sich die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena im handfesten Abstiegskampf befinden und am Samstag ab 11 Uhr die zweite Mannschaft des 1. FC Köln in der 2. Bundesliga empfangen, gab es eine wegweisende Personalentscheidung hinsichtlich des Cheftrainers des (Noch)-Zweitligisten: Ab der kommenden Saison wird Florian Kästner die Geschicke der ersten Frauenmannschaft lenken – dergleichen gab der Verein am Freitag bekannt.

Der 24-Jährige unternahm seine ersten Trainer-Schritte beim FCC als Coach der U16. Im Jahr 2022 wurde er mit 23 Jahren der jüngste Trainer in der Historie der Junioren-Bundesliga. Er betreute die U17 des FCC und konnte als Co-Trainer mit den Jenaer B-Junioren in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt feiern. Seit 2022 ist er Inhaber der DFB-A-Lizenz. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, ab dem Sommer die Verantwortung übernehmen zu dürfen“, sagte Florian Kästner.

Christian Kucharz, der dieser Tage die Geschicke der FCC-Frauen lenkt, betonte indes, dass mit seinem Amtsantritt im Februar zwischen dem Verein und ihm Klarheit darüber geherrscht habe, dass er lediglich bis zum Saisonende den Cheftrainerposten innehaben wird. Er werde dem FCC erhalten bleiben, könne aber noch nicht sagen, welches Team er künftig übernehme.

FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Köln II, Samstag, 11 Uhr, Platz drei EAS