Neuvorstellung: Mopedschein reicht

Berlin. Der Citroën Ami passt in die Welt und in jede Parklücke. Mobilitätslösung für Großstädte

Alles hat ein Ende, nur der Ami hat zwei. Der Elektro-Zweisitzer sieht vorn und hinten beinahe gleich aus, nur die Farbe der Lichter und das Kennzeichen verraten, an welchem Ende man sich gerade aufhält. Streng genommen ist es ja gar kein Auto, denn es kann fahren, wer einen Moped-Führerschein besitzt – also in jedem Fall mit 16. Maximal 75 Kilometer weit, maximal 45 Stundenkilometer schnell. Binnen drei Stunden ist das Autochen wieder geladen, funktioniert an jeder Haushaltssteckdose.

Auch innen anders: Der Fußraum vor dem Beifahrer dient mangels Platz im Heck als Kofferraum. Foto: Citroen