Neuvorstellung: Mustang Mach-E: Elektrisch galoppieren

Für manch stolzen Autoeigner wohl eine Horrorvorstellung. Die Kinder kommen vom Spielen, die Gummistiefel sehen waldig aus. Da hast du den Dreck, könnte man sagen. Nicht beim Ford Mustang Mach-E. Haube auf und die schmutzigen Dinger rein in die Plastikwanne mit einem Fassungsvermögen von 81 Litern und einem Stöpsel.

Der Frunk – Kunstwort aus Front und Trunk – lässt sich sauber spritzen, das Wasser läuft ab. Da wo beim Benzin- oder Dieselfahrzeug der Motor sitzt, da haben Elektroautos Platz – und der kann sinnvoll genutzt werden. Der E-Motor sitzt an der Achse, die Batteriezellen im Unterboden. Schöner Nebeneffekt, der Mach-E liegt dank tiefem Schwerpunkt satt auf der Straße.

Das Heck und die Rückleuchten erinnern an den Namensgeber, den Sportwagen Ford Mustang. Foto: Andreas Rabel

Mit dem größeren Akkupaket versehen, sprintet der Mach-E in 5,8 Sekunden auf Tempo 100 km/h, schneller kann es ein V8-Mustang auch nicht. Die langgezogene Motorhaube, die dreigeteilten Rückleuchten weisen auf den Sportwagen hin, den man nach wie vor bestellen kann. Auch der Name geht in die Siebziger zurück, da galoppierte der Mustang Mach 1 los.

Der Mustang Mach-E geht als SUV an den Start. Neu und ungewohnt sind die Türen, denen die konventionellen Griffe fehlen, weil sie mit Sensoren öffnen und einem entgegen springen. Innen alles vom Feinsten, das Hochkant-Tablet erklärt sich selbst. Angezeigt werden im besten Falle eine Reichweite von 610 Kilometern – mit Allradantrieb verringert sich die Distanz auf 540 km. Die Reiseplanung übernimmt die FordPass-App. Die Daten werden aufs Navi übertragen und das „Bringi“ weiß den Weg und weist die Ladestellen zu. Saft- und kraftlos liegen bleiben – das mag sich kein Elektromobilist ausmalen. Auch als Elektriker trägt der Mustang seinen Namen zurecht. Sportlich lässt sich das SUV führen.

Mit den drei Fahrmodi findet jeder die Gangart, die seinen Vorlieben und seiner aktuellen Stimmung entsprechen. „Whisper“, „Active“ und „Untamed“ stehen zur Wahl – von zahm bis temperamentvoll. In der Pferdesprache verwendet man „Untamed“ auch, wenn es darum geht, die Mustangs einzufangen. Passend zur sportlichen Gangart der authentisch komponierte Motorsound. Ganz ohne Brrrrr geht es auch beim E-Mustang nicht.

Über das aufrecht stehende Display lässt sich der elektrische Mustang problemlos führen. Foto: Ford

Ebenfalls über den Touchscreen lässt sich das Ein-Pedal-Fahren aktivieren, gut für die Reichweite. Geht der Fahrer vom Pedal, verzögert das System, die zurück gewonnen Energie fließt direkt in die Batterie. Mit ein wenig Fuß- und Fingerspitzengefühlt hat man das Gleiten und Segeln schnell raus und die Anzeige leuchtet dankbar in blau. Die Maximal-Reichweite erreicht der Mustang mit der Extended Rang-Batterie (88 kWh) und Hinterradantrieb. 351 PS und ein maximales Drehmoment von 580 Nm liegen an.

Die Basisversion leistet 269 PS, die kleinere Batterie (68 kWh) ermöglicht eine Reichweite von 440 Kilometern. Der Mustang Mach-E kostet ab 46.900 Euro, abzüglich der Maximalförderung erscheint ein Preis von 37.900 Euro.

Emissionsfrei Fahren und jede Menge Fahrspaß inklusive.

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD

SUV

Motor: Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse, Leistung: 258 kW (351 PS)Maximales Drehmoment: 580 Nm, Antrieb: Allradantrieb, Getriebe: Automatik, Batteriekapazität: 88 kWh, Reichweite: 540 km, Verbrauch: 18,7 kWh/100 km, Maximale Ladeleistung an Gleichstrom: 150 kW, Schnellladesäule in zehn Minuten für eine Reichweite von 97 km Batteriekapazität von 10 auf 80 Prozent in 45 Minuten, 0 auf 100 km: 5,8 s, Spitze: 180 km/h (abgeregelt)Länge: 4713 mm. Breite: 1881 mm. Höhe: 1625 mm, Bodenfreiheit: 145 mm, Leergewicht: 2182 kg, Kofferraum: 402 - 1420 l, Preis: 62.900 Euro