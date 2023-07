Niederlande bezwingen Portugal zum WM-Auftakt mit 1:0

Dunedin. Die Niederlande ist mit einem Sieg in die WM 2023 gestartet. In Dunedin siegte der Favorit gegen WM-Debütant Portugal knapp 1:0.

Erfolgreicher WM-Auftakt für die niederländischen Fußballerinnen: Der frühere Europameister bezwang in seinem ersten Spiel bei der Endrunde in Australien und Neuseeland WM-Debütant Portugal 1:0 (1:0). In der Gruppe E belegen die vom ehemaligen Bundesligacoach Andries Jonker trainierten Niederländerinnen den zweiten Platz hinter den USA.

Stephanie van der Gragt (13.) traf per Kopf zur frühen Führung - das Tor zählte erst nach Überprüfung der Videobilder. Schiedsrichterin Kateryna Monsul verkündete ihre Entscheidung über die Lautsprecher des Stadions im neuseeländischen Dunedin, die im Abseits stehende Jill Roord hatte den Ball weder berührt noch die portugiesische Torhüterin Ines Pereira behindert.

Niederlande bestimmt das Spiel

Der Treffer gab dem Favoriten zusätzliche Sicherheit, Jonkers Team bestimmte das Spiel, während sich die Portugiesinnen immer weiter zurückzogen und so nur selten Entlastungsangriffe starten konnten. Torhüterin Pereira verhinderte mit einem starken Reflex gegen Danielle van de Donk (52.) einen zweiten Gegentreffer. In der Folge fand auch Portugal immer wieder den Weg in die Offensive, blieb aber meist harmlos. (sid)