Noah Löser und Anna Rhode holen sich die Siege

Vieles war Corona-bedingt anders beim diesjährigen, vom SC Heiligenstadt ausgerichteten 21. Volksbank-Mitte-Kurstadtlauf, doch die meisten Topplatzierten kannte man bereits aus dem vergangenen Jahr. Im Zehn-Kilometer-Wettbewerb mit Start und Ziel auf dem Gelände des Vitalparks setzten sich im 88 Männer und Frauen starken Teilnehmerfeld zwei Eichsfelder durch. Bei den Herren lag Noah Löser (LTV Obereichsfeld) am Ende in 33:19 Minuten ganz vorne, bei den Frauen gelang es Anna Rhode (Lauffreunde Eichsfeld) als einziger, in 39:59 Minuten unter der 40-Minuten-Marke zu bleiben.

„Das war eine Punktlandung“, erklärte die Gewinnerin nach ihrer Zielankunft und einem Küsschen für ihre Tochter strahlend. Rhode hatte sich vorgenommen, unter 40 Minuten zu bleiben. Das klappte soeben noch. Kein Wunder, dass die Siegerin über Zeit und Platzierung einfach „superhappy“ war: „Es ist alles perfekt gelaufen.“

Verletzter Fuß war „dick wie eine Faust“

Am vergangenen Wochenende hatte Rhode noch die Teilnahme am Cross-Triathlon des LTV Obereichsfeld wegen einer Verletzung absagen müssen. Sie war im Training umgeknickt, der Fuß daraufhin „dick wie eine Faust“. Dank intensiver Behandlung konnte sie beim Kurstadtlauf dann aber doch melden und starten. Der Fuß machte keine Probleme mehr - sehr zur Freude der Erstplatzierten, die „ab Kilometer drei gar nicht mehr meine Zeit kontrolliert“ hatte.

Nur sieben Männer waren schneller als Rhode, die sich mit deutlichem Vorsprung vor der Zweiten Sandra Knobloch (Bad Lauterberg, 47:44) und der Dritten Lisa Hartung (Bernterode, 47:52) durchsetzte. Die Triathletin freute sich nicht nur über den aus ihrer Sicht idealen sportlichen Verlauf, sondern auch darüber, „endlich wieder bei einem Wettkampf dabei zu sein“.

So ging es vielen Athleten, die zum Teil von weit her angereist waren. Andreas Preiß hatte den Weg aus Nürnberg nach Heiligenstadt gefunden, Martin Quecke aus Düsseldorf. „Das ist auch für die Region eine gute Sache“, freute sich Sebastian Fromm vom Organisationsteam.

Sieger Löser findet seine Zeit „ganz okay“

Nicht nur in der Region, sondern schon weit darüber hinaus hat sich Youngster Noah Löser bereits einen Namen gemacht. Auch beim Kurstadtlauf bewies der Abiturient, welches Potenzial er besitzt. In Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers und Teamkollegens Morris Weihmüller konnte nur Arnfried vom Hofe (VfL Marburg), der wie im vergangenen Jahr den zweiten Rang belegte, mit Löser einigermaßen mithalten.

Nach zehn Kilometern inklusive einiger Höhenmeter hatte Löser, der sich momentan auf einen Ultralauf vorbereitet, fast 30 Sekunden Vorsprung. Der Gewinner fand seine Zeit „ganz okay“, hätte sich - genau wie vom Hofe - statt jeweiliger Einzelstarts mit zehnsekündigem Abstand einen Wettkampf in Kleingruppen gewünscht. „Diese Duelle Mann gegen Mann sind attraktiver“, erklärte Löser, dessen Trainer Mathias Wieg Sechster wurde. Das fand auch vom Hofe, der sich erst am Abend zuvor noch kurzentschlossen angemeldet hatte: „Es war vor allem ein Kampf für den Kopf, weil man auf der Strecke keinen unmittelbaren Gegner vor sich hatte. Aber es hat Spaß gemacht.“

Abkühlung im Freibad

Das Wetter war zwar eher frühherbstlich als spätsommerlich, das hielt einige Athleten aber nicht davon ab, im Anschluss das Angebot einer ganz besonderen Erfrischung anzunehmen. „Ein paar Verrückte waren im Freibad, um sich abzukühlen“, berichtete Fromm mit einem Lachen. Dort fand im übrigen auch die Siegerehrung statt, bei der Thadäus König, Präsident des Veranstalters SC Heiligenstadt, die Pokale überreichte.

Anders als sonst üblich befanden sich Start und Ziel dieses Mal nicht im Gesundbrunnenstadion, sondern auf dem Gelände des Vitalparks. Laut Fromm seien dort die infrastrukturellen Bedingungen in dieser Zeit einfach praktischer.

Ergebnisse:

Männer: 1. Noah Löser (LTV Obereichsfeld) 33:19 Minuten; 2. Arnfried vom Hofe (VfL Marburg) 33:47; 3. Sebastian Rosenbaum (SV 1899 Mühlhausen) 35:32

Frauen: 1. Anna Rhode (Lauffreunde Eichsfeld) 39:59; 2. Sandra Knobloch (Bad Lauterberg) 47:44; 3. Lisa Hartung (Bernterode) 47:52