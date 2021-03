NOFV kritisiert Berliner Politik: Start der Fußball-Regionalliga wird verhindert

Leipzig. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband will Ostern den Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost wieder aufnehmen. Die Haltung des Berliner Senats stößt auf Kritik.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) kritisiert die Berliner Politik für ihre ablehnende Haltung zu einem Restart der Regionalliga-Nordost. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum in allen anderen Bundesländern gespielt werden darf, nur in Berlin nicht“, sagte Wilfried Riemer, Spielleiter der Regionalliga Nordost.

In Gesprächen der Fußballfunk­­tionäre mit Verantwortlichen des Berliner Senats sei klar formuliert worden, dass sich vor dem nächsten „Corona-Gipfel“ mit der Kanzlerin am 22. März nichts bewegen werde, sagte Riemer. Der Verband würde am Osterwochenende mit einem kompletten Spieltag beginnen wollen, wenn auch in Berlin gespielt werden könne. Am letzten Märzwochenende könnten Nachholspiele über die Bühne gehen. Der Verband werde sich mit den Vereinen im Rahmen einer virtuellen Zusammenkunft am 24. März dazu abstimmen, zuvor über aktuelle Entwicklungen informieren.

Notfalls Heimrechttausch für Berliner Klubs

Für Regionalliga und Oberliga geht der NOFV davon aus, dass nur noch die erste Halbserie zu Ende gespielt werden könne. Sollte Berlin auch nach dem 22. März den Spielbetrieb der Regionalliga nicht erlauben, könnte das Heimrecht der sieben Berliner Regionalliga-Mannschaften auf die Kontrahenten übertragen werden. Bei Spielen der Berliner Vereine gegeneinander müsste geprüft werden, inwiefern diese in anderen Bundesländern ausgetragen werden könnten, sagte der Spielleiter.

Hygienekonzepte müssten maximal in Sachen Tests noch etwas angepasst werden. Der finanzielle Aspekt dafür wäre auch für fast alle Vereine machbar, sagte Riemer.