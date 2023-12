Nordhäuser Dominanz an den Tischtennisplatten

Mühlhausen/Nordhausen Josefine Heuring und Martin Wiegner sind in Mühlhausen bei den Bezirksmeisterschaften nicht zu stoppen

Julian Meyer und Sandra Schröter sind die einzigen, die die Nordhäuser Dominanz bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren in Mühlhausen durchbrechen können. Sonst geht nichts über die Rolandstädter. Martin Wiegner vom TTV Hydro Nordhausen holt Zweifach-Gold. Vereinskameradin Josefine Heuring erobert Titel bei den Frauen.

Es hatte im Vorfeld der Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in der Mühlhäuser Georgii-Halle etwas gerumpelt. Nicht in der Organisation des einmal mehr emsigen Gastgebers SV Blau-Weiß Mühlhausen um Bezirkssportwart Jens Nölker, sondern in den Teilnehmerfeldern. War die Liste bei den Damen ohnehin schon kurz, da unter anderem die meisten Regionalliga-Spielerinnen des Post SV Mühlhausen vorqualifiziert waren und ohnehin zum letzten Einsatz des Jahres in Chemnitz weilten, so fehlten bei den Herren einige namhafte Starter. Steffen Henich (SF Leubingen) und Christian Funke (MTV Greußen) hatten krankheitsbedingt absagen müssen, Simon Stützer vom Post SV hatte dem Gipfeltreffen seiner Truppe mit dem starken SSV Schlotheim in der Verbandsliga (West) den Vorzug gegeben. Entsprechend gab es Veränderungen in den Setzlisten.

Im Herren-Einzel drang allerdings nur Jan Bollweg vom Post SV in die Phalanx der Medaillengewinner vor. Er hatte gegen den an Position eins gesetzten Arthur Wieland in der Vorschlussrunde durchaus Möglichkeiten. Doch der Favorit von Thüringenligist TTV Hydro Nordhausen behielt mit 3:2 die Oberhand und buchte ein rein Rolandstädter Finale. Hier behauptete sich sein kampfstarker Vereinskamerad Martin Wiegner und gewann den Titel (3:1).

Wiegner geht über die Maximaldistanz

Hydro Nordhausens Martin Wiegner avancierte indes zum echten Marathonmann. An der Seite von Vereinskamerad Tom Plessmann stürmte er im Doppel ebenfalls ins Endspiel – das Nordhäuser Duo besiegte die Überraschungsfinalisten Stephan Korn und Leon Hellmann vom SV Friedrichroda mit 3:1 in Sätzen. Die Bronzemedaillen gingen an die Kombinationen Philipp Musche/Yves Reuter (VSG Bad Frankenhausen/Lok Erfurt) und Pierre Gerlach/Martin Preißer (Lok Erfurt/SF Leubingen).

Heuring dominiert Damen-Konkurrenz

Im Feld der Frauen gab es ebenfalls einen Rolandstädter Triumph. Für Josefine Heuring von Hydro Nordhausen war es ein Start-Ziel-Sieg. Im Semifinale ließ sie Lokalmatadorin Sandra Schröter aus Mühlhausen keine echte Chance (3:0) und auch das Endspiel gegen Annekatrin Schott (ESV Lok Erfurt) wurde zu einer klaren 3:0-Angelegenheit.

Martin Wiegner und Josefine Heuring vom TTV Hydro Nordhausen dominierten in Mühlhausen. Foto: Thomas Stecher / Nordhausen

„Trotz etlicher krankheitsbedingter Absagen und parallel stattfindender Punktspiele hatten wir gute Teilnehmerfelder – komplette 32 Herren und dazu 13 Damen sind wirklich in Ordnung. Ein Extralob muss man Martin Wiegner aussprechen. Er hatte volles Programm. Und, dass mit Juliane Meyer und Sandra Schröter zwei Mühlhäuserinnen den Titel im Damen-Doppel geholt haben, ist natürlich für die Gastgeberstadt besonders erfreulich“, erkläre Nordthüringen Tischtennis-Sportwart Jens Nölker, der sich auf sein mittlerweile bewährtes Team im Hintergrund verlassen konnte.