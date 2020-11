Nordhäuser Joko Kunte: Auf den Spuren von Gensheimer

Mitunter können Autofahrten elendig lang und anstrengend sein. Wenn einem gerade nichts einfällt, lässt man seinen Blick aus dem Fenster schweifen – und wird vielleicht durch die vorbeiziehende Landschaft oder von Menschen inspiriert. So erging es Joko Kunte. „Bei einer dieser Fahrten fragte ihn sein Papa, welchen Sport er gern mal machen würde. Er schaute aus dem Fenster und sah ein Mädchen, das Sportsachen trug. Daraufhin überlegte er kurz und antwortete Handball. Einfach so“, erzählt Mama Beatrice Facius.

Die Worte ihres Sohnes haben längst sportliches Leben eingehaucht bekommen. Der Neunjährige spielt seit drei Jahren Handball. In der E-Jugend des Nordhäuser SV wirbelt er auf Linksaußen. Im Übrigen wie sein Lieblingsspieler Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen. „Er ist wirklich super. Wie er möchte ich auch gern mal in der Bundesliga spielen“, sagt Joko. Nicht nur allein die Autofahrt mit seinem Papa habe ihn sportlich inspiriert. So gibt es in der Familie schon die eine oder andere Handball-Vergangenheit.

„Meine Oma hat mir erzählt, sie war Torhüterin und hat in der Abwehr gespielt. Mein anderer Opa war ebenfalls Handballer. Und meine Cousinen haben oder spielen ebenfalls Handball“, berichtet Joko. Bei Veit Meier und dem Perspektivteam ist der flinke Linksaußen in guten Händen. Das Training fetzt. „Ich finde es sehr gut. Unser Trainer versucht uns immer weiterzubringen.“ Und eben jener Trainer könnte zu jedem seiner Schützlinge eine Geschichte erzählen. Gefragt nach dem Besonderen an Joko, gerät Veit Meier sofort ins Schwärmen: „Joko ist Sportler durch und durch. Er könnte auch jede andere Sportart machen – Eishockey spielen oder auf dem Skateboard stehen. Er ist koordinativ stark, zielstrebig, schnell und verfügt über Spielwitz. Er will Handball spielen, das siehst du in seinen Augen. Außerdem ist er unheimlich bescheiden. Der Teamgedanke zählt – nicht er als Spieler ist darauf bedacht, die meisten Tore zu erzielen, sondern die Mannschaft zählt.“ Jüngst gab es vor dem November-Lockdown noch das Turnier „Youngster Days“ in der Ballspielhalle. In der E-Jugend setzte sich der Gastgeber mit der zweiten Mannschaft durch. „Das Turnier war sehr schön. Ich fand es cool, dass wir gewonnen haben“, freute er sich.

Erst zum dritten Mal habe die Mannschaft in dieser Zusammensetzung gespielt. Außerdem stand mit der EI des NSV und dem ThSV Eisenach starke Konkurrenz auf der Platte. Weshalb ein Sieg nicht unbedingt zu erwarten war. Trainiert wird immer zweimal die Woche. Dazu gibt es noch eine Extraeinheit für die körperliche Fitness. Durch den Lockdown war jetzt kein Vereinstraining möglich. Stattdessen gab es ein kleines Alternativprogramm mit Fahrradfahren oder ein wenig Athletiktraining.

Dass es jetzt zur Trainings- und Wettkampfpause durch die steigenden Corona-Zahlen kam, sieht Joko mit gemischten Gefühlen. „Natürlich ist es schade, dass wir nicht gemeinsam trainieren können, aber es ist für unsere Sicherheit.“ Ein wenig Hoffnung geben die momentanen Bestrebungen, dass der Sport für Kinder und Jugendliche dort, wo er vertretbar ist, wieder möglich ist. Auch bei den Handballern des NSV, um weiter an den kleinen wie großen Träumen zu arbeiten.