Nordhäuser SV startet in ungewisse Saison

In gut einer Woche wird die Saison auch für Nordhausens Handballmänner und eine Woche später für die der Damen angepfiffen. Die Vorbereitung war intensiv und zog sich über einen längeren Zeitraum als gewünscht hin. Die zurückliegenden Tage nutzten die Männer, um den letzten Punkt auf eine gute Vorbereitung zu setzten. Durch die coronabedingte Absage der zurückliegenden Spielserie mussten sie im Vorfeld handeln. Ihre bis zum Abbruch erzielte Ausbeute war übersichtlich und deshalb im Tabellenkeller angesiedelt.

Nach Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeiten krempelten die Handballer die Ärmel hoch, um sich fit für das Kommende zu machen. Von der Bank wird das Team von einem bekannten Gesicht geführt. Matthias Thiele übernahm die Regie und formte in den zurückliegenden Monaten die Mannschaft. Der bisherige Spielertrainer Marcel Effenberger-Kiel ist weiterhin im Verantwortungsbereich, seine Aktivitäten liegen außerhalb des Spielfeldes. Nicht mehr an Bord ist Christian Gase als Betreuer. Er wechselte als technischer Leiter in den Vorstand. Seine Position hat Alexander Beckmann übernommen. Mit insgesamt 19 Spielern, davon vier Torhüter, geht der NSV in die Saison. Die Spielserie selbst wird es in sich h aben. Damit alle Teams aufgenommen werden konnten, wurden zwei Landesliga-Staffeln aufgestellt. Es wird eine Art Qualifikation für die neue eingleisige Landesliga. Nach Abschluss der Hin- und Rückrunde findet eine Playoff- der Platzierungen eins bis drei und eine Playdown-Runde der Platzierungen fünf bis acht (beziehungsweise sieben) mit jeweils der anderen Staffel statt. Während die Playoff-Runde den oder die Aufsteiger zur Thüringenliga ermittelt, geht es bei der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Um sich oben zu platzieren, geht es am Samstag los. Die Nordhäuser müssen bei der HSG Werratal II antreten. Keine leichte, aber keine unlösbare Aufgabe.