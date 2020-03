Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Tischtennis-Senioren meisterlich

Mühlhausen. Sie sind kaum zu stoppen – auch nicht bei den Bezirksmeisterschaften der Senioren (AK 60) in Mühlhausen. Die Routiniers von Hydro Nordhausen haben sich den Bezirksmeistertitel in souveräner Manier gesichert. Die beiden Kontrahenten, Post SV Mühlhausen und Buttstädt, hatten jeweils beim 1:4 keine Chance. Für Theo Winter (links), Udo Eidam (Mitte) und Bernd Tietzel geht es nun zu den Landesmeisterschaften am 5. April. „Auch diese wollen wir gewinnen und zu den Mitteldeutschen“, sagte Eidam entschlossen.