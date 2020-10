Nordhäuser Werfergruppe überzeugt

Göttingen. Beim Herbstfesttag in Göttingen zeigen die Nordhäuser Leichathleten starke Leistungen.

Göttingen war das Ziel für Jons Anhalt und seine Trainingsgruppe. Der Wurftrainer der HSG Nordhausen konnte am Ende des Tages mit all seinen neun Athleten mehr als zufrieden sein. Sie lieferten mit Kugel, Speer und Diskus sowie im Schleuderball überzeugende Leistungen ab. Ebenso wie sein Sohn Josh, der im Dress des LC Jena auf Weitenjagd ging. Für einen Athleten war es Wettkampf-Premiere: Charly Kowielsky, der in der Jugend U 18 mit vier zweiten Plätzen sowie Bestleistungen auf sich aufmerksam machte. „Er ist aus Werther und kam während der Coronazeit zu mir“, erklärte Jons Anhalt.