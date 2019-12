Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen II glänzt und siegt

Halle. Nach dem Abpfiff der Partie beim VfL Halle hatte Philipp Seeland so richtig gute Laune. Verdenken konnte man das dem jungen Trainer von Fußball-Oberligist FSV Wacker Nordhausen II nicht. Schließlich hatten seine Jungs auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Der 4:1 (2:0)-Auswärtserfolg war laut Seeland für den Gegner sogar noch schmeichelhaft. „Eigentlich hätten wir noch mehr Tore erzielen müssen“, konstatierte er nach dem zweiten dreifachen Punktgewinn seiner Crew in Folge.

Die Nordhäuser Reserve, die sich in der vergangenen Saison in Halle noch mit 1:4 hatte geschlagen geben müssen, war von Beginn an hellwach und äußerst präsent. In der Abwehr und im Mittelfeld entschied Wacker II viele Duelle für sich, und auch in der Vorwärtsbewegung passte es: Zielstrebig ging es in Richtung des gegnerischen Gehäuses. „Es war insgesamt ein hervorragendes Spiel“, freute sich Seeland nach dem Abpfiff, der den ersten Saison-Auswärtssieg seiner Crew besiegelte.

Bereits in der elften Minute konnte Seeland zum ersten Mal jubeln. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld, die die Abwehr Halles unterschätzte, nahm der junge Leonard Meitzner, der gemeinsam mit dem Torschützen zum 4:1, Paul Kirchner, auf dem kleinen Kunstrasenplatz das Nordhäuser Sturmduo bildete, den Ball gekonnt mit und versenkte ihn anschließend gezielt aus 16 Metern flach im linken Eck.

Die frühe Führung vermittelte Wacker II noch mehr Mut. Die Gäste waren nicht nur aktiv, sondern auch äußerst effizient. Die zweite vielversprechende Gelegenheit nutzte Nordhausen II zum Zwei-Tore-Vorsprung: Nachdem Kenan Smajlovic einen Freistoß scharf vor das Tor getreten und Kirchner per Kopf verlängert hatte, stand Kapitän Mario Vopel am langen Pfosten nicht nur richtig, sondern auch frei und schob das Spielgerät problemlos zum 2:0 aus Nordhäuser Sicht über die Linie (23.). „Halle war wohl ein bisschen überrascht davon, wie wir uns präsentieren“, freute sich Seeland.

Die Hausherren reagierten auf den schnellen Rückstand in der Folgezeit wütend, gaben nun den Ton an und erarbeiteten sich viele Standards, aber nur wenige zwingende Gelegenheiten. Dass die Nordhäuser Zweitvertretung die Drangphase Halles bis zum Pausenpfiff unbeschadet überstand, wertete Seeland im Rückblick als weiteren Pluspunkt für sein Team.

Halle ging nach Wiederanpfiff verstärkt ins Risiko, beorderte einen Innenverteidiger in den Sturm. Das verschaffte Nordhausen II im Umschaltspiel große Räume, die vor allem Gino Dörnte auf der linken Seite oft zu nutzen wusste. Der letzte Pass geriet beim Auswärtsteam jedoch zu häufig zu ungenau, zudem vereitelte Halles Schlussmann Max Stamer zwei Kirchner-Chancen glänzend. Als Nordhausens jungem Keeper Lucas Treiber der Ball nach einer Flanke unglücklich durch die Hände ins eigene Tor rutschte (71.), hätte die Partie kippen können.

Doch dass es noch einmal spannend wurde, verhinderte Kenan Smajlovic. Nur 120 Sekunden nach dem Anschlusstreffer Halles staubte Nordhausens Nummer 31 ab, nachdem Stamer einen Kirchner-Versuch nur hatte abklatschen lassen können.

Mit Smajlovics Streich war die Partie zugunsten Wackers gelaufen. Kirchner sorgte in der 89. Minute dann noch für das i-Tüpfelchen: Sein 4:1 aus Sicht Nordhausens fand nicht nur Seeland „sehr sehenswert“: Der Angreifer schloss aus rund elf Metern nicht etwas überhastet ab, sondern ließ den gegnerischen Torwart und einen Verteidiger gekonnt ins Leere rutschen und lupfte dann zum schönsten Tagestreffer ein.