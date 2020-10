Nach einer kurzen Verschnaufpause sind die beiden ersten Mannschaften vom Südharzer VC am Samstag wieder im Einsatz, der Nachwuchs ist am Sonntag dran.

Am mittlerweile vierten Spieltag empfangen die Nordhäuser Herren mit dem Krostitzer SV einen bis dato weitgehend unbekannten Gegner. Trotz des Ausfalls mehrerer Akteure kann das SVC-Trainerteam ein konkurrenzfähiges Team aus dem Hut zaubern, im Idealfall stehen elf Mann zur Verfügung. Leistungsmäßig soll nach den ansprechenden Leistungen der vorausgegangenen Partien der nächste Schritt gemacht und sich endlich auch für all die Mühen auf dem Spielfeld belohnt werden. In der Wiedigsburghalle kann aufgrund der derzeitigen Corona-Situation seitens des SVC keine Verpflegung angeboten werden, ebenso müssen die maximal zulässigen 200 Besucher laut genehmigen Gesundheitskonzept zum und vom Sitzplatz oder zur Toilette eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ab 18 Uhr sind die Kassen im Foyer geöffnet, somit bleibt auch für das Eintragen in die Anwesenheitslisten genug Zeit, bevor die Begegnung selbst um 19 Uhr angepfiffen wird.

Neuer Trainer bei den Nordhäuser Damen

Derweil steht bei den Südharzer Schmetterlingen wieder alles auf Anfang. Neues Spiel, neues Glück. Nachdem der bisherige Trainer Rick Herbarth nicht mehr zur Verfügung steht, ihm fehlt schlichtweg die Zeit diese verantwortungsvolle Position mit der notwendigen Gründlichkeit und Sorgfalt auszuführen, übernimmt Michal Gryga vorerst seine Aufgaben an der Seitenlinie, soweit es der Spielplan erlaubt. Am Samstag in Altenburg übernimmt Kapitän Madlen Trümper das Kommando auf dem Trainerstuhl. Sie kann verletzungsbedingt nicht aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Dadurch muss auch die gewohnte Grundaufstellung am hohen Netz verändert werden. Allen Widrigkeiten zum Trotz lassen sich die Spielerinnen nicht unterkriegen. Es gibt genug Anreize für alle beteiligten Mädels über sich hinaus zu wachsen und im östlichsten Zipfel Thüringens für einen Punktgewinn zu sorgen.

Am Sonntag ab 10 Uhr fliegen dann erneut in der Wiedigsburghalle die Bälle. Die jungen Herren der U 20 empfangen die Teams aus Erfurt, Gera, Gotha und Jena zum Auftakt der Thüringer Landesmeisterschaft. Derweil sind die Jungen der U 16 zu Gast an der Saale, um ihrerseits gegen die Konkurrenz aus dem Norden und Osten Thüringens einen guten Start in die neue Saison 2020/2021 hinzulegen.

Bleib zu hoffen, dass an diesem Wochenende sich der Erfolg einstellt, der Trainingsfleiß umgesetzt wird und endlich die Null weg ist und dessen Stelle Punkte stehen.