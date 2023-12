Nordthüringer Werkstätten mit Sieg bei der Landesmeisterschaft für Menschen mit Handicap

Rudolstadt Rudolstadt war Gastgeber für Menschen mit Behinderung bei der Landesmeisterschaft im Fußball. Medaillensatz der Special Olympics als Dankeschön für Bürgermeister

Mit strahlenden Gesichtern, vielleicht auch etwas Muskelkater, aber vor allem mit viel Stolz traten die Nordthüringer Werkstätten die Heimreise von der 4. Hallenlandesmeisterschaft für Menschen mit Handicap in Rudolstadt an.

Elf Mannschaften meldeten ihre Teilnahme, die je nach Behinderungsgrad in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die Gruppe A (Traditional Teams) spielten mit sechs, die Gruppe B (Unified) mit fünf Mannschaften im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“. Nach der Eröffnung durch den Präsidenten Rolf Beilschmidt vom Verein Special Olympics Thüringen gab es 25 spannende, umkämpfte und vor allem faire Spiele zu sehen. Die zahlreich mitgebrachten Zuschauer und Fans konnten am Ende 66 teilweise wunderschöne Tore bewundern.

Bester Torschütze kommt ebenso aus Nordhausen

Die großen Siegerpokale überreichte er in der Gruppe Traditional Teams an die Nordthüringer Werkstätten und in der Gruppe Unified an das Rehazentrum Schleusingen. 15 Punkte holte Nordhausen und hatte mit 12:2 Toren eine starke Bilanz aufs Parkett gelegt. Aber damit nicht genug für die Nordhäuser. Jonas Becker wurde mit sechs Toren bester Torschütze.

Mario Grund, ehemaliger Trainer beim derzeitigen Ersten der Kreisoberliga, SV Blau-Weiß Greußen, leitete das Turnier zusammen mit Christoph Köhler (Geschäftsführer Special Olympics Thüringen), Thomas Schmidt (Landestrainer Handicap) und Bernd Bock (TFV-Breitensportausschuss) bestens, sodass sich alle bereits heute auf die nächste Auflage freuen.

Der Rudolstädter Bürgermeister Jörg Reichl bekam zudem einen Medaillensatz der Special Olympics World Games 2023 als Anerkennung für das Engagement der Stadt während der World Games und für das Engagement der Stadt für Menschen mit Handicap im Allgemeinen. Eigentlich sollten Rudolstadt und Bad Blankenburg die Delegation des Sudan beherbergen, die aber wegen des Bürgerkrieges nicht anreisten.