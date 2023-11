Treffurt Im Sommer zogen die Werrastädter ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Es soll jedoch bald wieder eine Treffurter Elf geben.

Seit diesem Sommer hat der SV Normania Treffurt erstmals in seiner Vereinsgeschichte keine eigene Fußball-Männermannschaft mehr. Nach einem personellen Aderlass zogen die Werrastädter zunächst aus der Kreisliga zurück und warfen dann komplett das Handtuch, weil der KFA Westthüringen die Spielgemeinschaft mit Eintracht Wendehausen ablehnte und deren Neuzugänge aus Struth wiederum nicht im Wartburgkreis antreten wollten.

Eine Handvoll Treffurter wechselte daraufhin zum Partnerverein, dessen Akteure seit 2019 für Treffurt spielten. Sportlich läuft es beim Wendehäuser Team sehr gut, hat man doch ungeschlagen den Herbstmeistertitel in der Unstrut-Hainich-Kreisklasse vor Augen. Allerdings so richtig glücklich sind die Treffurter mit der Geschichte nicht. „Wir wollen zur Saison 2024/25 wieder mit einer eigenen Herrenmannschaft antreten, um den lokalen Fußball in Treffurt neu zu beleben“, sagt Vereinschef Philipp Richardt. Ein paar Monate haben gereicht, um festzustellen, dass viel fehlt. Vor allem die Duelle mit den Rivalen aus den Stadtteilen Falken, Großburschla und Ifta, wie Richardt erklärt: „Es ist natürlich der Wunsch aller, die Derbys mit den Ortsnachbarn wieder aufleben zu lassen – Spiele, die in der Vergangenheit sowohl die Spieler als auch die Fans mit besonderer Leidenschaft erfüllt haben.“ Ein weiterer Grund für die Entscheidung sei, dass die Jugendarbeit wieder mehr in den Fokus gerückt werden soll. „Aber ohne eigene Männermannschaft fehlt dem Nachwuchs die Perspektive“, weiß Richardt. Die Vereinsführungen von Normania und Wendehausen haben sich inzwischen verständigt, die Kooperation, zum Ende der Saison 2023/24 einvernehmlich zu beenden. Die Wendehäuser haben derzeit genügend Spieler, um eigenständig weiterzumachen.

Schon Zusage für den Trainerposten

Dass für den Neustart mehr als nur „elf Feunde“ nötig sind, ist den Treffurtern klar. Die acht in Wendehausen „geparkten“ Normannen sollen das Gerüst bilden. Zudem haben bereits zahlreiche Spieler, die aus diversen Gründen pausieren, angekündigt, wieder die Schuhe zu schnüren. „Ich bin optimistisch, dass wir genügend Akteure zusammenkriegen“, sagt Richardt, der auch für den Trainerposten schon eine Zusage hat. Den Namen wolle er jedoch noch nicht verraten.

Um den Impuls der Neugründung zu verstärken, hat sich Normania ums Kreispokalendspiel 2024 beworben. Die Ausrichtung des Endspiels könnte zu einem perfekten Startsignal fürs Treffurter Comeback werden. Richardt hofft daher auf den Zuschlag vom KFA und darüberhinaus auf ein Spiel mit regionaler Beteiligung. „Es wäre super, wenn Großburschla oder Falken es ins Finale schaffen würden.“ Zumindest im Achtelfinale stehen beide schonmal.