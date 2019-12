Nur auf sich selbst geschaut

Lisa Buchholz blickt auf ein überaus erfolgreiches Sportjahr zurück. Die 15-jährige Keglerin vom ThSV Wünschendorf durfte sich nach Bronze bei den Thüringer Einzelmeisterschaften in Bad Köstritz auch bei den Deutschen U 18- Meisterschaften mit dem dritten Platz schmücken.

„Kegeln macht mir viel Spaß. Ich kegle schon, seit ich zehn bin. Vorher habe ich Leichtathletik gemacht. Bei Wettkämpfen wie den deutschen Meisterschaften lernt man enorm viel neue Leute kennen, von denen viele meine Freunde geworden sind“, meinte die Zehntklässlerin von der Bergaer Regelschule. Drei Tage ging es Ludwigshafen heiß her, nachdem Lisa Buchholz schon 2018 in München in das Flair der nationalen Titelkämpfe hineingeschnuppert hatte. „Dadurch wusste ich schon, was auf mich zukommt, bin aber dennoch ohne große Erwartungen an den Start gegangen“, erzählte die Wünschendorferin, die immer noch zu den jüngsten Teilnehmerinnen in der Altersklasse U 18 gehörte.

Nach dem ersten Tag standen 555 Kegel und Platz zwei zu Buche. „Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt, wollte einfach an das Vortagsergebnis anknüpfen. Ich habe nicht auf die anderen Bahnen geschaut, sondern nur auf mich“, verriet Lisa Buchholz ihr Erfolgsrezept. Und das ging voll auf. 564 Holz in der Finalrunde bedeuteten 1119 Punkte in der Gesamtwertung, was für den Bronzerang reichte.

„Meine Trainerin hat wahrscheinlich mehr geschwitzt als ich“, meint Lisa Buchholz hinter. Silke Rietze saß die ganze Zeit hinter ihrem Schützling auf der Bahn und war zurecht stolz: „Sie war sehr konstant an beiden Tagen. Im Kopf habe ich mitgerechnet, wusste dass es zu einer Medaille reicht. Am Ende hat sie nicht Silber verloren, sondern Bronze gewonnen“, meinte die Wünschendorfer Trainerin.

„Mit dem vielen Techniktraining ist automatisch die Sicherheit gekommen“, lobt Silke Rietze die 15-Jährige, die auch schon bei den Wünschendorfer Landesklasse-Frauen zum Einsatz kommt.

Natürlich gibt es angesichts der Erfolge auch Anfragen von anderen Vereinen, aber in Wünschendorf ist die Spielerinnendecke derzeit recht dünn, so dass ein Weggang den Rückzug der Mannschaft aus dem Spielbetrieb bedeuten würde.

Außerdem fühlt sich Lisa Buchholz in ihrer Trainingsgruppe wohl, in der es einige weitere Talente gibt. Michele Binner (10) und Stella Ratzer (11) wurden mit dem Team des KKV Greiz Bronzemedaillengewinner bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse U14. Der 15-jährige Florian Rietze, Sohn der Trainerin, gehört dem Nationalkader an.