Oberhof verkauft für Biathlon-Weltcup 40.000 Tickets

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof findet vom 4. bis 7. Januar 2024 statt.

Oberhof. Gut die Hälfte der Tickets wurden für den Biathlon-Weltcup 2024 verkauft. Für diese Rennen gibt es noch ausreichend Tickets.

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof, der vom 4. bis 7. Januar ausgetragen wird, wirft seine Schatten voraus. Die Schneeproduktion ist angelaufen, Ende des Monats soll der Aufbau der Tribünen beginnen.

Für die viertägigen Wettbewerbe sind bislang 40.500 Tickets verkauft, wie die Organisatoren mitteilten. Durch den Verzicht auf die Waldtribüne beträgt die Stadionkapazität diesmal täglich 20.500 Fans.

Für die Verfolgungs- und Staffelrennen am Wochenende ist die Nachfrage sehr hoch. Für die Sprintrennen am Donnerstag und Freitag stehen noch Tickets in allen Kategorien zur Verfügung.

www.biathlon-oberhof.de