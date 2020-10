Ohratal erlebt gebrauchten Tag: 0:6 gegen Arnstadt

Es gibt Tage, da kommt alles zusammen. Rote Karte, Verletzungspech, unnötiger Elfmeter sowie ein halbes und dann auch noch ein richtiges Eigentor: Kurzum: Thüringenligist FSV Ohratal Ohrdruf erlebte im Heimspiel gegen den ambitionierten SV 09 Arnstadt einen rabenschwarzen Tag, der ganz nach Murphys Gesetz ablief: Es ging alles schief, was schief gehen kann. Für die Gastgeber war das 0:6 die nunmehr sechste Niederlage hintereinander.

Dabei deutete anfangs wenig auf ein solches Heimdebakel hin. Die ersatzgeschwächten Ohrdrufer ließen zunächst kaum etwas zu und besaßen sogar die erste nennenswerte Chance der Partie, als Reinhold den Ball im Strafraum gut annahm und per Drehschuss knapp das Ziel verfehlte (12.). Arnstadt wirkte freilich spielerisch reifer. Mit schnell und direkt gespielten Ballpassagen, an denen oft der Langenhainer Wirbelwind Dustin Messing beteiligt war, stellten sie die Hausherren vor große Probleme. Wie in der 19. Minute, als Sturmhüne Johannes Ruschke ein Zuspiel von Justin Bürgers aus Nahdistanz in den rechten Torwinkel nagelte (19.). Der Rückstand war Gift für die angeknackste Psyche der Ohrdrufer. Nur eine Minute später kam Ernst Gorf gegen Messing zu spät und brachte diesen zu Fall, was Schiedsrichter Butterich mit Rot bestrafte. Nach Meinung von Ohratals Mannschaftsleiter Stefan Schleicher eine Fehlentscheidung, weil Messing nicht mehr an den Ball kommen konnte und somit auch keine klare Torchance verhindert wurde.

In Hälfte zwei rannten die Ohrdrufer nur noch hinterher. Hier dringt Arnstadts Kapitän Martin Skabe in den Strafraum ein. Foto: Mike El Antaki

Zu zehnt mühte sich der Gastgeber redlich, musste mit der verletzungsbedingten Auswechslung vom bis dahin sehr auffälligen Thomas Schönau aber einen weiteren Nackenschlag hinnehmen. Der nächste folgte in Minute 41. Nach Sandro Seidenstrickers Rückpass, der einem Torschuss ähnelte, musste Keeper Horn riskant klären. Ruschke erlief sich die Kugel und drückte diese zum 0:2 über die Linie (41.).

Hälfte zwei ähnelte den ersten 45 Minuten vom 2:7 in Geraberg. Ohratal ließ die Köpfe hängen, wirkte überfordert und bekam keinen Zugriff mehr. Martin Skabas Hereingabe schoss Marcel Hummel aus 18 Metern flach und platziert zum 0:3 ins ins rechte Eck (47.). In der Folge vergaben die Hauswald-Schützlinge mehrere Hochkaräter, ehe Lukas Scheurings aus spitzem Winkel den Innenpfosten traf und Silvano Varnhagen die Kugel aus vermutlicher Abseitsstellung über die Linie drückte. Zu allem Überfluss fälschte Nico Baum auch noch eine Skaba-Hereingabe ins eigene Tor ab (69./0:5). Arnstadt hatte nun sichtlich Spaß am leichten Spiel und machte das halbe Dutzend voll. Der Kanadier Mahdi Hammoud verwandelte einen an Ilja Sevcuks verwirkten Foulelfmeter (88.) zum Endstand. „Wir haben nach der Pause viel zu ängstlich gespielt“, kommentierte Schleicher und war wie die Ohrataler Akteure heilfroh, als der Referee abpfiff.

Auch wenn bei Ohrdruf ganz, ganz viel Pech zusammenkam, soll das die überzeugende Leistung der Gäste nicht schmälern. Zu Recht stellte Stadionsprecher Stefan Wich Heiter am Ende fest: „Arnstadt war bisher der spielerisch stärkste Gegner.“