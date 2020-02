Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohrdruf mit Pflichtsieg beim Letzten

Mit einem erwarteten 7:1 (3467:3407)-Sieg beim Letzten KTV Zeulenroda haben die Zweitliga-Kegler vom Ohrdrufer KSV den fünften Platz, der zur Teilnahme an der zur neuen Saison umgestellten Liga berechtigt, weiter im Blick. „Den Sieg mussten wir holen. Hätten wir da nicht gewonnen, wäre es mit dem Klassenerhalt sehr schwierig geworden. Denn wir wissen nun, dass der Sechste definitiv absteigt“, sagte Mannschaftsleiter Oliver Henke.

Gefährdet war der Erfolg in Ostthüringen nie. Ohrdruf stellte seine Spieler clever auf und holte nach und nach die Punkte. Silvan Meinunger (571), der herausragende Marc Schunke (627), Jörg Arcularius (574), Daniel Roland (568) und Florian Erdmann (587) bezwangen ihre Gegenüber allesamt, sodass die Niederlage Henkes gegen den stärksten Akteur der Gastgeber Thomas Funk (540:622) nicht mehr ins Gewicht fiel. „Ich musste nur noch die Holzzahl halten“, sagte Henke.

Vier Partien sind in der 2. Bundesliga Ost/Mitte noch zu absolvieren. Um weiter Kontakt an die Konkurrenten zu halten, soll deshalb am nächsten Samstag (29. Februar/14.30 Uhr) ein Heimsieg gegen Mehltheuer her. „Gegen den Achten müssen wir zu Hause gewinnen, ohne Frage“, gibt Henke bereits die Richtung vor.