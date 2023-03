Olympia-Qualifikation: Deutsche Teams vor hohen Hürden

Die Nationalmannschaft der Frauen trifft in der Olympia-Qualifikation für Paris auf schwierige Gegner.

Frankfurt/Main Die deutschen Volleyball-Nationalteams bekommen es bei den Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit schwierigen Gegnern zu tun.

Die deutschen Volleyball-Nationalteams bekommen es bei den Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit schwierigen Gegnern zu tun.

Wie der Volleyball-Weltverband mitteilte, müssen die Frauen von Bundestrainer Vital Heynen unter anderem gegen Europameister Italien und Tokio-Olympiasieger USA antreten. Das Turnier findet vom 16. bis 24. September in Polen statt.

Beim Qualifikationsturnier der Männer vom 30. September bis 8. Oktober in Brasilien sind unter anderem der Gastgeber sowie der Welt- und Europameister Italien Gruppengegner der deutschen Auswahl.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt es drei Turniere mit jeweils acht Mannschaften. Nur die zwei besten Teams pro Gruppe qualifizieren sich für Paris. Die weiteren Plätze werden über die Weltrangliste vergeben.

Bei den vergangenen beiden Olympischen Spielen scheiterten beide deutschen Nationalteams in der Qualifikation. Die Männer waren zuletzt 2012 in London dabei, die Frauen 2004 in Athen.