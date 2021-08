Olympiasiegerin Lisa Klein bei Frauenpremiere beim „Goldenen Rad“ mit dabei

Am Freitag werden beim traditionellen „Goldenen Rad von Erfurt“ im Andreasried die Männer und erstmals auch die Frauen um den Sieg im Steher- beziehungsweise Dernyrennen kämpfen.

Am Freitag wartet beim „Goldenen Rad von Erfurt“ um den Großen Preis der WGB Zukunft im Andreasried ein spannender Rennabend auf die Besucher. Erstmals starten in Erfurt elf Damen hinter den Derny-Kleinmotoren um den Deutschland-Cup. Dernys sind mopedähnliche Krafträder mit 100-ccm-Motoren und zusätzlichem Pedalantrieb, die bis zu 70 km/h erreichen können. Nach zwei Vorläufen gibt es ein kleines und ein großes Finale. Bei den elf Starterinnen sind aus Erfurt die Olympiasiegerin im Bahnvierer, Lisa Klein, die erstmals hinter Dernys fährt, und Thalea Mäder, die beim Deutschland-Cup-Auftakt beim Sieg der Ansbacherin Ricarda Bauerfeind auf Platz drei landete, mit am Start. Bei den Stehern, die wieder in drei Läufen fahren, würde sich Robert Retschke gern beim knappen Sieger des letzten Erfurter Rennens, Daniel Harnisch aus Leipzig, revanchieren. Für die wieder 1000 zugelassenen Zuschauer kann man Eintrittskarten online über www.andreasried.de, das Büro der Teamspirit GmbH auf der Rennbahn oder Restkarten an der Abendkasse (ab 16 Uhr geöffnet) erwerben. Die Rennen beginnen diesmal bereits ab 17 Uhr.