Pascal Luhn vor 150. Pflichtspiel in Folge

Die Marke ist beachtlich. Wenn nichts dazwischenkommt, dann bestreitet Pascal Luhn am Samstag in der Landesligapartie bei Motor Gispersleben sein 150. Spiele in Folge für die SG Schnellmannshausen. Der 25-jährige Linksaußen scheint nicht müde zu werden und hat seit April 2012 kein Punktspiel seines Vereins verpasst. Wir sprachen mit dem Dauerbrenner, der zudem als Vereinsvorsitzender viel Zeit für die SGS investiert.

Trainer von Amateurteams klagen oft über fehlende Spieler. Einer geht zu Omas Geburtstag, ein anderer hat Einmonatiges mit der Freundin und manche können wirklich nicht, weil sie verletzt sind. Was machen Sie anders. Was sind die Gründe für diese Superserie?

Zunächst einmal bin ich froh, dass ich von größeren Verletzungen verschont geblieben bin. Ansonsten steht Handball für mich an oberster Stelle. Wenn Urlaub oder ähnliches geplant wird, dann achte ich darauf, dass kein Handball an den Terminen ansteht. Selbst wenn in der Familie Geburtstage oder Hochzeiten anliegen, melde ich mich vorher für den Handball ab. Man kann ja nachkommen und nach einem Sieg feiert es sich bekanntlich am besten. So war es zum Beispiel im vergangenem September. Mein Cousin aus München hat in Eisenach seine Hochzeit gefeiert. Ich war zum Kaffee, danach ging es nach Nordhausen und abends wieder zur Hochzeit. Im Endeffekt alles richtig gemacht, da wir zum ersten Mal überhaupt in Nordhausen gewinnen konnten.

Können Sie sich noch ans erste der 150 Spiele erinnern?

Das liegt zwar schon eine Weile zurück, aber ja. Es war am letzten Spieltag der Saison 2012/2013. Es war zudem das emotionale letzte Spiel von Michael Müller und Mirko Albrecht, die beide Großes für die SGS geleistet haben. Mein erstes Spiel im Männerbereich überhaupt bestritt ich in der Thüringenligasaison 2011/12 in Mühlhausen, wir verloren mit 16:31. Wir waren mit nur einem Torhüter angereist. Thomas Wehner sah dann auch noch die Rote Karte, sodass unser damaliger Trainer Peter Krause eingreifen musste. Er brachte aber zum Glück ein paar Jahre Erfahrung im Tor mit.

Welches war das denkwürdigste Spiel?

Oh, da gibt es sicher einige denkwürdige Spiele. Zum einen in der Thüringenliga, als wir gegen Apolda zu Hause gespielt hatten. Wir standen bis auf den Torhüter und Marcel Wiesemann mit der A-Jugendtruppe auf dem Parkett. Wir hatten zwar klare körperliche Defizite, aber wir haben für jede Aktion Rückendeckung von der Tribüne bekommen. Für einen jungen Spieler war das ein prägender Moment. Ansonsten erinnere ich mich gerne an die letzte Saison ans Heimspiel gegen Nordhausen. Das ganze Spiel hinten gelegen und kurz vor Ultimo traf Sascha Fiedler zum 32:31. Das waren Emotionen pur.

Wie sind Sie zum Handball gekommen?

Handball spiele ich seit dem ich sechs Jahre alt bin. Karl-Heinz Wagner aus Schnellmannshausen hat mich zum Handball gebracht. Ich kann mich noch gut an unser erstes Pflichtspiel erinnern. Wir haben beim ThSV Eisenach gespielt. Alle waren gefühlt zwei Köpfe größer als wir. Das Spiel ging mit 3:40 verloren. Mit den meisten Freunden von damals spiele ich jetzt schon seit einigen Jahren gemeinsam in der ersten Mannschaft.

Gegner Gispersleben zählt zur großen Verfolgergruppe. Was für ein Spiel erwarten Sie dort?

Man muss sagen, dass die Liga hält, was man sich vor der Saison erhofft hat. Extrem spannend und sehr ausgeglichen. Da wird es sicherlich noch einige Überraschungen diese Saison geben. Ich hoffe zunächst, dass mir mit voller Besetzung nach Gispersleben reisen können. Ich erwarte dort ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommen. Dennoch wollen wir beide Punkte mitnehmen.

Was hat sich die SGS für die restliche Saison vorgenommen?

Wir haben uns eine sehr gute Ausgangslage verschafft, womit keiner vor der Saison gerechnet hat. Wir sind mit dem bisherigen Verlauf alle sehr, sehr zufrieden. Aber für einen Sportler reicht zufrieden sein nicht aus. Den Platz da oben möchten wir nicht mehr abgeben.

Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?

Auf alle Fälle die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben einen super Teamgeist und unternehmen auch privat sehr viel zusammen. Die sogenannte Chemie passt perfekt und wir haben alle Spaß. Das ist die Hauptsache.

Nimmt Schnellmannshausen im Falle des Staffelsieges den Aufstieg wahr. Was denkt der Spieler Pascal Luhn, was der Vereinschef?

Aus Spielersicht würde ich sagen, ja auf alle Fälle. Ich bin der Meinung, wenn man Erster wird, dann sollte man auch aufsteigen. Aber es ist noch ein langer Weg. Aus Sicht des Vereinschefs würde ich eher davon abraten. Wir haben zwar einen Kader, der das Niveau hat, um sich in der Thüringenliga zu versuchen, aber wir haben aktuell mit Sascha Fiedler noch einen Langzeitverletzten, dann wird Leon Biehl ab Mitte April wahrscheinlich für ein Jahr nach Kanada gehen. Eine zweite Mannschaft werden wir aufgrund von Abgängen auch nicht melden. Uns mangelt es also an Spielern. Aber wir sind aktuell im Austausch mit Spielern und Vorstand.