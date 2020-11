Patrick Straub nach acht Toren in einem Spiel: „Da muss ich noch einige Bier bezahlen“

Es war eine Situation, die wohl so schnell oder eher gar nicht noch einmal vorkommen wird für ihn. Acht Tore sind ihm gelungen, in nur einem Spiel, ein Hattrick innerhalb von vier Minuten. Umstände, die man sich kaum ausdenken kann. Patrick Straub, Kapitän von Fußball-Kreisligist SpG Roßleben gelang vergangenem Samstag im letzten Spiel vor der Zwangspause beim 11:0-Sieg gegen die SG Berka dieses Kunststück.

„Das war schon was ganz besonderes. Das wird wohl so schnell nicht wieder passieren“, freut sich der 30-jährige Kapitän, der nicht weiß, ob es so etwas in der näheren Umgebung schon einmal gab. Erinnern konnte er sich an ein Spiel vor vielen Jahren, in dem ihm schon mal fünf Tore gelangen. Aber acht an der Zahl gehört nicht nur für ihn in die Kategorie „Seltenheitswert“.

Für die SG Berka war das Spiel passend zu Halloween – erschreckend. Die Gäste waren froh, als der Schlusspfiff ertönte. Elf Gegentore und dabei hätte es auch sogar noch das ein oder andere mehr sein können. Berka steht unten drin, ein Umstand, den Roßleben auch viele Jahre inne hatte und mit dem Rücken zur Wand stand, wie Straub es beschreibt und hofft, dass Berka da wieder unten raus kommt. „Bei uns hat an dem Tag alles gepasst. Es gibt solche Tage. Wir wollen aber keinesfalls mit dem hohen Sieg sagen, dass so etwas vorherzusehen war. Dass es so ein Ergebnis wird, davon war nicht auszugehen“, weiß Straub das Ergebnis einzuschätzen.

Dennoch: Für ihn war es ein einmaliger Moment. Zumal ihm innerhalb von vier Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang, beim 4:0, 5:0 und 6:0 – in der 40., 42. und 44. Minute. „Das hab ich gar nicht so richtig mitbekommen. Das ging alles so schnell, da hab ich das gar nicht richtig realisiert. Das kam erst später“, erzählt der Stürmer.

Hattrick kurz vor der Halbzeit

Auf die Frage, ob in der Halbzeitpause ihn seine Mannschaftskollegen darauf angesprochen haben, schmunzelte er nur, um wenig später doch noch etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Denn eines seiner acht Tore war zudem noch etwas besonderes. Das 4:0 erzielte der Großhandelskaufmann, der nur 1,70 Meter groß ist, mit dem Kopf. „Du hast ein Kopfballtor gemacht, jetzt kannst du Feierabend machen“, ging es durch die Kabine. Trotz allem Spaß wollten die Jungs auch im zweiten Durchgang genauso weiterspielen, was sie auch taten. Weitere fünf Tore kamen hinzu. Da waren noch mal drei Stück von Straub dabei.

Dass dies nun das letzte Spiel vorerst war, ist nicht nur für den Roßlebener Stürmer sehr schade. „Aber damit müssen wir leben“, weiß er die Situation einzuschätzen. Er weiß auch, dass noch einiges auf ihn zu kommt. „Es wurde unter der Woche schon gewitzelt in unserer WhatsApp-Gruppe, dass es wohl günstiger wäre für mich, wenn ich gleich einen ganzen Lkw voll Bier bestellen würde“, lacht Straub. Aber er weiß, dass er noch viele Kaltgetränke ausgeben muss und tut dies nach eigener Angabe auch sehr gerne. „In unserer Liga wird nicht so akribisch Statistik geführt, wie die, bei der es um Strafen oder ums Ausgeben geht. Das ist wohl überall so“, lacht er und muss auf die Zeit nach der Kontaktbeschränkung warten, um seine „Schulden“ einzulösen, die höchstwahrscheinlich auch keiner vergessen wird.

Ein einstelliger Tabellenplatz soll es werden für Roßleben, mit dem Abstieg nichts zu tun haben – das ist das Ziel der Mannschaft. Trotz seiner acht Tore gegen Berka und schon derer vier zu Saisonbeginn gegen Hohenebra führt Straub nicht die Torschützenliste an. Mit nun 13 Treffern ist er „nur“ Zweiter hinter Markus Eisenkrätzer von Germania Großfurra, der schon 17-mal traf. Aber bleibt Straub so torhungrig, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er ihn einholt.