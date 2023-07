Pogacar gewinnt 20. Etappe, Vingegaard fährt Gelb nach Paris

Le Markstein. Tadej Pogacar hat die vorletzte Etappe der Tour de France gewonnen. Jonas Vingegaard steht derweil vor der Titelverteidigung.

Jonas Vingegaard steht kurz vor der Titelverteidigung bei der Tour de France. Der Däne im Gelben Trikot zeigte auf der vorletzten Etappe am Samstag in den Vogesen wie erwartet keine Schwächen und geht mit einem Vorsprung von 7:29 Minuten zu seinem Rivalen Tadej Pogacar auf die letzte Etappe nach Paris. Höchstens ein schwerer Sturz am Sonntag in Paris könnte dem 26-Jährigen gefährlich werden, denn traditionell wird bei der finalen Tour d'Honneur nicht mehr angegriffen.

Zweiter Etappensieg für Tadej Pogacar

Der Slowene Pogacar holte den Tagessieg auf der anspruchsvollen 20. Etappe in den Vogesen nahe der französisch-deutschen Grenze. Auf den 133,5 Kilometern zwischen Belfort und Le Markstein siegte der 24-Jährige vor dem Österreicher Felix Gall und Vingegaard. Für Pogacar war es der zweite Etappensieg bei dieser Tour.

Am Sonntagnachmittag starten die Fahrer zur Schlussetappe über 115,1 Kilometer von Saint-Quentin-en-Yvelines nach Paris. Auf den Champs Élysées werden die klassischen Runden gedreht. Mit der neunten Zieldurchfahrt endet die Tour. (dpa)