Pokalkrimi: ThSV-B-Jugend scheitert im Siebenmeterwerfen

Im Pokal des Mitteldeutschen Handballverbandes der männlichen Jugend B trennten sich der ThSV Eisenach und die NSG EHV/Nickelhütte Aue im Erzgebirge 24:24 und im Rückspiel in der Wartburgstadt ebenfalls 24:24. Die Entscheidung musste im Siebenmeter-Werfen fallen.

Nach den ersten drei Werfern hieß es 2:2. Nun ging es im Rhythmus jeweils ein Werfer aus beiden Teams weiter. Markus Becker verwandelt für Aue. Paul Jegminat scheiterte am Torhüter der Gäste, an Omar Dudin. Die Talente aus dem Erzgebirge standen als Sieger fest und tanzten auf dem Parkett der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle. „Wir haben gegenüber dem Hinspiel weniger Fehler gemacht, besonders im ersten Abschnitt diszipliniert aufgespielt und sind keineswegs unverdient in die nächste Pokal-Runde eingezogen“, erklärte Jens Dennecke, der impulsive Coach der B-Jugend der NSG EHV/Nickelhütte Aue. Überragende Gast war Rückraumspieler Daniel Sova mit 14 Treffern.

Noch lange nach dem Abpfiff kauerten die ThSV-Talente mit versteinerten Mienen auf ihrer Wechselbank. Im Schlussspurt, nach einem 20:21-Rückstand (46.), schienen sie durch Treffer von Ole Gastrock-Mey, Paul Jegminat (2) der nächsten Pokalrunde ganz nahe (23:21, 48.). Sova markierte per Siebenmeter den Anschlusstreffer. Johann Malta stellte mit seinem Tor wieder das Zwei-Tore-Plus für den ThSV her. Finn Espig brachte Aue wieder auf einen Treffer heran.

Die ThSV-Talente waren 51 Sekunden vor Ultimo in Ballbesitz, verloren unter dem Druck einer nun offensiven Gästeabwehr das Leder. Praktisch mit der Sirene landete Aues letzter Wurf von außen zum 24:24 im Kasten. „Letztendlich waren wir zum Ende der normalen Spielzeit nicht clever genug“, konstatierte Eisenachs Trainer Uwe Seidel.

ThSV Eisenach: Trapp, Kleinschmidt, Büchner; Lapacz (1), Schnell (5/1), Bourtal (2/), Seidel (1), Reum (2), Stegner (4), Schlotzhauer (1), Jegminat (5/2), Gastrock-Mey (1), Malta (1), Steiner (3).