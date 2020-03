Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Possen- und Kyffhäuser Berglauf abgesagt

Erst erwischte es den Kyffhäuser Berglauf und nun auch den Possenlauf in Sondershausen. Nach den bestätigten Coronavirus-Fällen im Kyffhäuserkreis blieb Landrätin Antje Hochwind-Schneider gar nichts anderes übrig, als die beiden großen Läufe vorerst abzusagen.

„Noch am Samstag hatten wir nicht damit gerechnet und einfach gehofft, dass es stattfinden kann. Aber schon am Sonntag schwand die Hoffnung immer mehr. Nun ist es Gewissheit. Klar sind wir enttäuscht. Dadurch, dass es eine Freiluftveranstaltung ist, dachten wir, es würde dennoch gehen. Aber jetzt ist es eben so. Nun arbeiten wir mit Hochdruck daran, alles abzusagen und Verträge zu kündigen“, sagt Andreas Kirchner, Organisator des Kyffhäuser Berglaufes.

Das Telefon steht bei ihm seit einigen Tagen nicht still. Organisatorische Dinge müssen nun schnellstmöglich erledigt werden. Toilettenhäuschen, Zeitnahme, Absperrung, Zelte, Bühne und Verpflegung – alles muss storniert werden. „Die Verträge wurden schon vor einem halben Jahr unterschrieben“, sagt er. Noch am gestrigen Abend saß der Vorstand des Kyffhäuser Berglaufvereins (KBLV) zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten und einen Ausweichtermin zu finden.

„Wir arbeiten sehr eng mit dem Possenlauf zusammen und stimmen uns da ab. Denn das schlimmste wäre, wenn wir uns dann terminlich in die Quere kommen würden“, so Kirchner weiter. Bisher haben sich bereits mehr als 700 Sportlerinnen und Sportler für den Berglauf angemeldet. Kirchner rechnete mit dem Doppelten. In den Tagen kurz vor dem Lauf bekommen wir immer die meisten Anmeldungen rein, das wäre auch in diesem Jahr so gewesen. Ob das Verschieben der Läufe nötig ist, darüber gibt es geteilte Meinungen. Die Mehrzahl kann es jedoch nachvollziehen und schaut gespannt auf den Nachholtermin, der im Optimalfall in den kommenden Tagen verkündet werden soll.

Auch Christian Schröter ist enttäuscht über die aktuelle Lage. Dem Organisator des Possenlaufs blieb ebenso nichts weiter übrig als „nein“ zu sagen. „Wir haben die Verantwortung und wir machen das alle ehrenamtlich. Deswegen ist Vorsicht immer das beste. Wir wollen mit dem 30. Lauf ein Jubiläum feiern. Dann machen wir das eben an einem anderen Tag. Der Blick geht nach vorne, das ist vollkommen klar“, so Schröter optimistisch. Sein Obst- und Gemüsehändler des Vertrauens konnte es sich schon denken und hat, wie eigentlich alle, Verständnis für die derzeitige Stornierung. „Da spielen wirklich alle mit und wir haben keine zusätzlichen Kosten“, sagt Schröter etwas erleichtert.

Ein Umstand, den Kirchner in Bad Frankenhausen auch bestätigen kann. Mehr als 200 Anmeldungen gab es bereits für den Possenlauf und erfahrungsgemäß wäre in den kommenden Tagen der Löwenanteil hinzugekommen. Schröter rechnete mit knapp 1000 Sportlern.

Eine Alternative gibt es dennoch. Eine Woche vor dem Kyffhäuser Berglauf, also am 7. April, findet der sogenannte Vorlauf statt. Ein Trainingslauf, wie Kirchner es beschreibt. Zu diesem waren in den vergangenen Jahren keine 100 Teilnehmer am Start. Dies könne sich aufgrund der Lage nun ändern, hofft Kirchner, der zu diesem Lauf zwei Strecken bereitstellt.