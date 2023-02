Post Mühlhausen: Gala gegen Düsseldorf folgt Pleite beim Letzten

Mühlhausen. Beim 0:3 in Mainz erwischt der Tischtennis-Erstligist einen rabenschwarzen Tag.

So nah liegen Freude und Ärger manchmal beieinander. Am Samstag hatten die Postler aus Mühlhausen in heimischer Halle gegen den Tabellenführer Borussia Düsseldorf beim 3:0 noch ein Fest gefeiert. Einen Tag später sahen sie sich der Kehrseite des sportlichen Erfolges ausgesetzt. Beim unbequemen Letzten Mainz unterlag der Thüringer Tischtennis-Erstligist nach einer insgesamt schwachen Vorstellung verdient mit 0:3 und verpasste es, sich eine noch bessere Ausgangslage im Kampf um die Play-Offs zu sichern.

Mochte die Auftaktniederlage von Ovidiu Ionescu gegen Abwehrass Yuto Muramatsu noch erwartbar gewesen sein (13:11, 4:11, 5:11, 6:11), nutzten die Gäste in den folgenden zwei Partien ihre Favoritenrolle nicht. Daniel Habesohn unterlag nach forschem Start einem immer stärker werdenden Luka Mladenovic mit 1:3 (11:4, 7:11, 12:14, 8:11), der zuletzt so sichere Steffen Mengel verschenkte Satz eins mit vier Satzbällen und fand gegen den beherzt aufspielenden, mit einigen Glücksbällen ausgestatteten Andrei Putuntica ab Durchgang drei keine Lösungen mehr (10:12, 11:7, 6:11, 7:11). Vergessen war so die Gala gegen Düsseldorf, in der Habesohn, Irvin Bertrand und Mengel für die Punkte sorgten.

Nach einer längeren Pause geht es in der Bundesliga am 19. März in Bergneustadt weiter (14 Uhr).