Post Mühlhausen in Bergneustadt kalt erwischt

Bergneustadt Tischtennis-Erstligist unterliegt deutlich mit 0:3 und ist am Donnerstag wieder gefordert.

Zwei Tage nach dem 3:0 in Grenzau wurde Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischt. In kühler Halle und ohne Cheftrainer Erik Schreyer, der aus privaten Gründen kurzerhand ins heimische Vogtland zurückreisen musste, unterlagen sie in Bergneustadt mit 0:3. Dabei lief für die Postler wenig zusammen. Ovidiu Ionescu ließ sich im ersten Einzel eine klare 2:1-Führung noch klauen, in der Folge unterlag Steffen Mengel überraschend mit 1:3 gegen Adrien Rassenfosse. Kapitän Daniel Habesohn (im Bild) stand dann gegen Benedikt Duda auf verlorenem Posten und verlor mit 0:3.