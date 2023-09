Post SV Mühlhausen meistert Pokalachtelfinale

Neckarsulm. Tischtennis-Erstligist steht im Viertelfinale des nationalen Pokals. So ging das Spiel beim SU Neckarsulm aus.

Die Herren des Post SV Mühlhausen haben ohne größere Probleme das Viertelfinale im nationalen Pokal-Wettbewerb erreicht und somit etwas Wiedergutmachung für die deutliche 0:3-Niederlage am Freitag in der Tischtennis-Bundesliga beim ASV Grünwettersbach betrieben. Bei Drittliga-Spitzenreiter SU Neckarsulm wurde der Thüringer Erstligist am Sonntag beim 3:0-Sieg seiner klaren Favoritenrolle vollauf gerecht. Kapitän Daniel Habesohn (3:0 gegen Julian Mohr), Steffen Mengel (3:1/Florian Bluhm) und Ovidiu Ionescu (3:1/Albert Vilardell) gönnten den Gastgebern lediglich zwei Satzgewinne. Posts Gegner in der nächsten Runde steht noch nicht fest.

Das erwartete Weiterkommen sorgte so wieder für ein wenig entspanntere Gesichter bei Spielern und Verantwortlichen, nachdem man sich am Freitagabend deutlich unter seinen Möglichkeiten präsentierte. Mengel schaffte es gegen Tiago Apolonia zwar in den Entscheidungssatz, lag dort aber nie in Führung und musste gegen Ende Glücksbälle gegen sich akzeptieren. Ionescus deutliches 0:3 gegen Routinier Wang Xi war in dieser Höhe auch zu wenig. Pech hatte einzig Habesohn, der sich für sein gutes Spiel gegen Ricardo Walther beim 2:3 nicht belohnte. Am 1. Oktober ist man in Saarbrücken zu Gast.