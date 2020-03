Postler rücken auf Platz zwei vor

Mit einem 32:20 (15:7)-Heimsieg gegen Schlusslicht HSG Hörselgau/Waltershausen ist Handball-Landesligist Post SV Gera auf den zweiten Tabellenplatz hinter Schnellmannshausen vorgerückt. Allerdings haben auch der Thüringer HC und der HBV Jena 90 II zwölf Minuspunkte auf ihrem Konto, haben allerdings bei besserem Torverhältnis noch ein Spiel weniger ausgetragen als die Postler.

In der Panndorfhalle verfolgten gut 200 Zuschauer das Geschehen. Eine Woche zuvor waren die Geraer auswärts gegen den gleichen Gegner nicht über ein 23:23-Unentschieden hinausgekommen. „Das heute ist ein ganz anderes Spiel gewesen. Von Anbeginn waren wir konzentriert und mit der entsprechenden Einstellung bei der Sache. Als wir dann nach Wiederbeginn noch einmal ein Feuerwerk abgebrannt haben und auf 20:8 davon gezogen sind, haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Das hat mir schon gefallen“, war selbst der sonst immer recht strenge Trainer Jens Friedrich mit der Leistung seines Teams zufrieden.

Aufgrund des klaren Vorsprungs wechselten die Gastgeber durch, wodurch alle Spieler zu ihren Einsatzzeiten kamen. „So konnten wir auch an unserer im Training einstudierten 4:2-Abwehr unter Wettkampfbedingungen feilen. Das ist wichtig für die nächsten Wochen“, so Jens Friedrich, den deshalb auch nicht störte, dass der Vorsprung, der beim 29:13 (51.) schon 16 Treffer betrug, am Ende noch etwas schmolz.

Der höchste Saisonerfolg war am Ende trotzdem der Lohn. Steve Feustel (8), Tom Friedrich (6) und Joel Hobusch (5) waren die erfolgreichsten Postler, aus deren Reihen sich insgesamt neun Feldspieler in die Torschützenliste eintrugen. Rang zwei wertete der Trainer dennoch nur als Momentaufnahme. „Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch nichts erreicht. Wir könnten noch viel besser dastehen, wenn wir nicht so viele Punkte unnötig abgegeben hätten. Sechs Zähler mehr wären drin gewesen. Aber wir haben alles noch selbst in der Hand“, sagte Jens Friedrich. Im März geht es für die Post-Handballer noch gegen Saalfeld/Könitz (A), Weimar (H) und Schnellmannshausen (A).