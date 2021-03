Premiere: Frauen-Sporttag erstmals in der Online-Variante

Es ist eine Premiere, deswegen sind sowohl Veranstalter als auch Teilnehmer im Vorfeld wohl gleichermaßen gespannt: Am kommenden Samstag, 20- März, findet der Frauensporttag des Kreissportbundes (KSB) aufgrund der Corona-Pandemie erstmals in einer Online-Variante statt. Bei der 21. Auflage bietet der KSB via der Video-Software „Zoom“ von 9 bis 14.45 Uhr insgesamt fünf Kurse an und wird dabei auch von externen Übungsleitern unterstützt.

Den Frauensporttag, der in den vergangenen Jahren regelmäßig circa 200 Teilnehmerinnen aus dem Eichsfeld, aber auch aus der Umgebung angelockt hatte, wegen Corona gänzlich ausfallen zu lassen, sei keine Option gewesen, berichtet Sportjugendkoordinatorin Jana Vogt: „Wir hatten gleich die Idee, den Tag online durchzuführen. Da das ja im Moment die einzige Alternative ist, wollten wir diese auch anbieten.“ Los geht es um 9 Uhr mit einer 45-minütigen Einheit zum Thema „Funktionelles Training“, es folgen zwei Zumba-Kurse (10 bis 10.45 Uhr und 13 bis 13.45 Uhr), ein „Power-Workout“ (11 bis 11.45 Uhr) sowie abschließend von 14 bis 14.45 Uhr „Aroha“, ein Fitness-Tanz. Die KSB-Verantwortlichen hoffen nun, dass die Technik mitspielt und alle Angebote problemlos vonstatten gehen können.

„Das wird die größte Herausforderung sein“, betont Vogt. Dafür übernehmen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle den technischen Support während der Workshops, sind während des ganzen Tags telefonisch zu erreichen. Circa 50 Teilnehmerinnen haben sich im Vorfeld angemeldet. Die Resonanz liegt damit im erwarteten Bereich. Bei den Frauensporttagen, die vor Corona in einem normalen Rahmen stattgefunden hatten, waren etwa 200 Sportlerinnen mit dabei gewesen.

Vielleicht ein gutes Omen: Auch der KSB-Kindersporttag vor knapp zwei Wochen fand erstmals in der Online-Variante statt – und ging reibungslos über die Bühne.