Premiere in Bad Frankenhausen geht an Erfurt Nord

„Es war ein gutes Turnier. Wir haben den Turniersieg verspielt. Wir hatten es selbst in der Hand. Aber auch mit dem zweiten Platz können wir zufrieden sein. Es hat Spaß gemacht und war eine gute Vorbereitung für die nächsten Aufgaben“, sagte Marcus Mettke, Trainer des Fußball-Thüringenligisten SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen zum zweiten Platz beim eigenen Apoldaer Cup. Der ging bereits Freitagabend los und dauerte den gesamten Samstag an. Es war das erste Turnier in der Art und die Premiere war gelungen. Den ersten Platz schnappte sich der Erste der Landesklasse, Staffel 2, Erfurt Nord vor den Gastgebern. Den dritten Platz belegte die SG An der Lache Erfurt. Diese stellte mit Sebastian Iffarth auch den besten Torschützen. Als bester Spieler wurde Marcel Decker vom Turniersieger Erfurt Nord ausgezeichnet. Der beste Torhüter kam mit Tizian Hülle aus Struth.

Gleich im zweiten Spiel kam es zum Duell des Gastgebers mit dem späteren Turniersieger. Die Frankenhäuser gewannen das Spiel durch die Tore von Tim Kroll (2) und Peet Schmidt mit 3:2, bewies dabei Nehmerqualitäten und kämpfte sich nach zweimaligem Rückstand zurück. Im letzten Spiel dann hatten die Hausherren alles in der eigenen Hand. Aber die Partie gegen Struth ging 1:2 verloren.

„Wir haben mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe gespielt. Und mit einigen, die schon am Vorabend gespielt haben. Da ist uns dann etwas die Kraft ausgegangen“, erklärte Mettke. Erfurt Nord machte mit dem 1:0 danach gegen An der Lache/Concordia den Sack zu und holte sich den Turniersieg. Der Erfurter Kreisoberligist FC Borntal kam über den sechsten und letzten Platz nicht hinaus.

Am Abend zuvor ging es beim „kleinen Apoldaer Cup“ um den Pokal. Hier holte sich souverän Bad Frankenhausens zweite Mannschaft vor Udersleben und Kalbsrieth den Turniersieg. Für Norman Both war es etwas Besonderes: Der Goalgetter spielte noch bis vor Kurzem für Bad Frankenhausen und ist nun nach Kalbsrieth gewechselt. „Nein, es war nicht komisch, hier zu spielen. Alle haben mich gut empfangen und ich habe mich wohlgefühlt. Mit dem dritten Platz können wir nach diversen Anfangsschwierigkeiten zufrieden sein“, so Both. Im Spiel gegen den ehemaligen Verein schoss er sogar ein Tor, auch wenn Kalbsrieth 2:3 verlor. Die beiden Kreisligisten des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda, Kindelbrück/Frömmstedt und Bilzingsleben, wurden Fünfter und Sechster.

Frankenhausen will Klassenerhalt, Erfurt Nord endlich den Aufstieg

Für Bad Frankenhausen geht die Vorbereitung für die Rückrunde am 14. Januar wieder los. Auch ein Trainingslager ist geplant. Denn in der Rückrunde müssen Punkte her, damit es noch klappt mit dem Klassenerhalt in der Thüringenliga. Da will der FC Erfurt Nord, in der Vorsaison Landesklasse-Zweiter hinter den Frankenhäusern, endlich hin.