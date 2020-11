Projekt des Kreissportbundes Eichsfeld will Gesundheit stärken

Mit einem neuen Projekt will der Kreissportbund Eichsfeld (KSB) für Bewegung und Gesundheit sorgen. „Get fit - double it“ lautet der englischsprachige Titel, frei übersetzt: „Fit werden und doppelt profitieren.“ „Wir möchten in dieser Corona-Zeit, in der der Vereinssport zum Erliegen kommt, wieder mehr Bewegung in das Leben der Kinder bringen und die Gesundheit stärken“, erklären die Verantwortlichen, KSB-Sportjugend-Koordinatorin Jana Vogt und KSB-Verbandsjugend-Koordinatorin Sophia Rohde.

Dazu wollen die beiden Mitarbeiterinnen des KSB Eichsfeld die Schulen des Landkreises besuchen und mit den sechsten Klassen, die dazu in Gruppen aufgeteilt werden, im Rahmen eines Projekttages sowohl Sport treiben als auch wertvolle Tipps zum Thema gesunde Ernährung geben. Ein Bewegungscheck soll Auskünfte über die individuellen motorischen Fähigkeiten liefern. Auch für Erwachsene geeignet Die Verantwortlichen haben bereits Videos mit verschiedenen Fitnessübungen abgedreht, die sich nicht nur für den Nachwuchs, sondern auch für Erwachsene eignen. „Diese kann man ohne viel Aufwand absolvieren, zu Hause, aber auch mal zwischendurch in der Schule“, erklärt Vogt. Die Videos sind rund um die Uhr auf einem eigenen YouTube-Kanal abrufbar. Zum Thema Ernährung soll es ein Quiz geben, auch Rezepte der Woche, denn gesundheitsbewusst zu essen und zu trinken gehe mit dem Sporttreiben Hand in Hand, unterstreicht Rohde. Um dem Nachwuchs auch digital einiges zu bieten, ist für das Projekt eine eigene Internetseite erstellt worden, auf der alle Informationen und auch Videos abrufbar sind. Projekt ist langfristig angelegt Eigentlich sollte das Projekt bereits im Dezember starten. Doch aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist wohl noch etwas Geduld gefragt. Sollte erst im kommenden Jahr damit begonnen werden können, sei das aber auch kein Problem, sagt Vogt: „Es ist langfristig angelegt.“ In diesem Jahr wollten die Verantwortlichen eigentlich die Tilman-Riemenschneider-Schule in Heiligenstadt sowie die Regelschule Worbis besuchen. Doch das soll nur der Anfang sein. „Ziel ist es, alle Regelschulen und Gymnasien zu besuchen, die Interesse haben“, unterstreicht Vogt. Interessierte Schulen könnten sich gerne mit dem KSB Eichsfeld in Verbindung setzen. Mehr Informationen unter www.getfit-doubleit.de