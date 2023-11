Qual der Wahl: Abstimmung zu Thüringens Sportler des Jahres 2023 startet

Erfurt. In den Kategorien Frauen, Männer und Mannschaften wurden jeweils zehn Kandidaten nominiert. Nun startet die Abstimmung zu Thüringens Sportlern des Jahres 2023.

Neunmal hat André Lange die Wahl zum Sportler des Jahres mit seiner Bob-Crew gewonnen. Nun hat der vierfache Olympiasieger selbst zum ersten Mal in einer Jury aus Sportfunktionären, Journalisten und ehemaligen Top-Athleten daran mitgewirkt, den Kandidatenkreis für die Thüringer Umfrage des Jahres 2023 auf den Weg zu bringen.

„Ich habe schon meine Favoriten. Aber es ist ja eine geheime Wahl“, sagte der einstige Weltklasse-Pilot schmunzelnd. Von diesem Dienstag an können sich die Sportfans an der Online-Abstimmung beteiligen und in den Kategorien Frauen, Männer und Mannschaften aus jeweils zehn Kandidaten wählen.

Traditionell dominiert der Wintersport den Kreis der Bewerber. Die ehemaligen Rennrodler Sascha Benecken und Toni Eggert könnten dabei den letzten Titel ihrer im Sommer beendeten Karriere erobern. Nach ihrem Dreifach-Triumph bei der Heim-WM im vergangenen Januar in Oberhof dürfen sie darauf hoffen, zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt die Wahl zu gewinnen.

„Es war gar nicht so einfach, die richtigen Kandidaten auszuwählen“, sagte Jurymitglied Julian Reus, der einstige 100-m-Sprinter und deutscher Rekordhalter auf dieser Distanz. Auch die einstige Handball-Nationaltorhüterin Jana Krause war an der Vorauswahl beteiligt und staunte: „Bei der Vielfalt ist es schwierig, in den drei Kategorien einen Favoriten auszumachen.“

Para-Athleten im Kandidatenkreis

Während die Leichtathletin Isabell Foerder im Jahre 2021 noch in einer eigenen Kategorie zur Behindertensportlerin des Jahres gewählt wurde, sind die Para-Athleten wie im Vorjahr in den Kandidatenkreis der Thüringer Athleten integriert. Mit dem Leichtathleten Florian Schweng und der Tischtennisspielerin Katrin Kerkau, die im Gespann mit Sina Schellenberg spielt, wurden erneut auch Sportler mit geistiger Behinderung aus dem Kreis der Special Olympics berücksichtigt. „Das war richtig. Auf diese Weise wird die Vielfalt des Thüringer Sports besser repräsentiert“, sagte David Möller, erster Vorsitzender der Stiftung Thüringer Sporthilfe.

Nach der Vorauswahl der Kandidaten kann bis zum 17. Dezember abgestimmt werden. Einen Tag vor Heiligabend will der Landessportbund das Ergebnis der Sportlerwahl veröffentlichen. Im vergangenen Jahr wurden 8500 Stimmen gezählt.

Gala findet im Erfurter Kaisersaal statt

Wie schon beim Empfang im April mit 250 Gästen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien in der Festhalle in Ilmenau sollen die Sportler des Jahres im würdigen Rahmen ausgezeichnet werden. Die Veranstaltung dazu findet am 12. April 2024 im Erfurter Kaisersaal statt, der 450 Geladenen Platz bietet.

Auf einen Ball des Sports in der Messe Erfurt mit über 1000 Teilnehmern wie in früheren Jahren verzichtet der Landessportbund aus zwei Gründen. Einerseits sei die Atmosphäre dort nicht festlich genug und manchmal sogar frostig gewesen, erklärte LSB-Präsident Stefan Hügel. Zudem habe man zuletzt 80.000 Euro zuschießen müssen. Nun wäre es wohl sogar eine sechsstellige Summe geworden. „Das Geld investieren wir lieber in den Sport“, begründete Hügel.

Sportlerwahl 2023: Kandidatinnen und Kandidaten

Sportlerinnen Sportler Mannschaft Victoria Carl (Skilanglauf) Nils Dunkel (Turnen) Bobteam Buckwitz Dajana Eitberger (Rodeln) Christopher Grotheer (Skeleton) Katrin Kerkau/Sina Schellenberger (Tischtennis/SO) Luisa Görlich (Skispringen) Julius Haupt (Rollstuhlfechten) Post SV Mühlhausen (Tischtennis) Emily Lucy Köpper (Triathlon) Karl Junghannß (Leichtathletik) RSB Thuringia Bulls (Rollstuhlbasketball) Michelle Kroppen (Bogenschießen) Cliff Junker (Para-Schießen) SV Pöllwitz (Kegeln) Anna Müller (Kegeln) Max Langenhan (Rodeln) SV Schott Jena (Tischtennis) Michaela Michl (Kickboxen) Florian Schweng (Leichtathletik/SO) Team Eggert/Benecken (Rodeln) Julia Taubitz (Rodeln) Moritz Seider (Eishockey) ThSV Eisenach (Handball) Doreen Vennekamp (Schießen) Moritz Taschner (Kraftdreikampf) Thüringer HC (Handball) Vanessa Voigt (Biathlon) Johannes Voigtmann (Basketball) VfB Suhl (Volleyball)

