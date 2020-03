Qualifikation für Olympia: Thüringer trainieren im Ungewissen

Julian Reus trainiert am Vormittag in Erfurts Leichtathletikhalle mit einer Sondergenehmigung. Ein Babysitter betreut dann die fast drei Jahre alte Tochter. „Ab Mittag mache ich den Kindergarten, denn meine Frau arbeitet in der elterlichen Zahnarztpraxis", sagt der schnellste Deutsche aller Zeiten (10,01 Sekunden).

Die Olympischen Spiele in Tokio sollen im Sommer die erfolgreiche Karriere des 31-jährigen Erfurters krönen. Doch die Austragung der Wettkämpfe in Japan vom 24. Juli bis 9. August ist trotz vehementen Festhaltens des IOC und der Ausrichter höchst ungewiss. Ebenso unklar sind die Termine für die notwendigen Qualifikationen. „Eigentlich wollte ich jetzt in die USA zu Wettkämpfen und zum Training reisen. Das ist alles hinfällig. Deshalb bereitet ich mich professionell zu Hause in Erfurt vor. Wir können die Halle weiter nutzen", so Reus.

Der Olympiastützpunkt Thüringen (OSP) organisiert in diesen schwierigen Zeiten das Training. Reus fühlt sich dabei weiter motiviert, auch wenn es derzeit keine Chancengleichheit durch die unterschiedlichen Situationen in den einzelnen Ländern gebe. „Aber ich habe eine Verantwortung gegenüber allen, die mir meinen Sport ermöglichen und auch gegenüber den Staffelkollegen, mit denen ich in Tokio erfolgreich sein möchte", sagt der neunfache deutsche Meister über 100 und 200 Meter – und er rennt dieser Tage einfach weiter.

Sondergenehmigungen für Training

OSP-Stützpunktleiter Bernd Neudert, der im Büro in Erfurt mit ein paar Kollegen die Stellung hält, hat für die in Erfurt, Jena und Suhl trainierenden rund 20 Sportler, die noch Chancen auf ein Tokio-Ticket besitzen, Sondergenehmigungen für das Training in Thüringens Sportstätten beantragt.

„Das Land ermöglicht es unseren Sportlern, sich weiter gut auf Tokio vorzubereiten", so Neudert. „Für den Nachwuchs, bei dem zudem die Saison weitgehend komplett abgesagt ist, gibt es Hausaufgaben. Sie halten sich in ihrem häuslichen Umfeld mit Athletik fit", erklärt Neudert. Viele Sportler gingen aktuell schon an die frische Luft zum Training, so der OSP-Chef, der das Training und die Betreuung durch Physiotherapeuten und Ärzte koordiniert. „Es ist eine schwierige Situation für uns alle. Keiner hat das je erlebt", sagt Neudert.

Gesund sind alle Thüringer Olympia-Kandidaten glücklicherweise. Bahnrad-Trainer Tim Zühlke hatte nur ein paar Erkältungen im Nachwuchsteam nach der Rückkehr aus dem Mallorca-Trainingslager. „Für unsere Olympia-Kandidaten um Team-Weltmeisterin Pauline Grabosch steht derzeit sowieso eher Training auf der Straße im Vordergrund. Das ist auch leichter zu organisieren. Das Training ist aber insgesamt schwierig zu planen, weil man ja nicht weiß, wann man die Topleistung für die Qualifikation genau bringen muss", so Zühlke.

Auch Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler macht mit voller Energie weiter, obwohl er aktuell wie so viele Sportler für eine Absage oder Verschiebung der Spiele wäre. „Es gibt auch 2021 und danach noch wichtige Wettkämpfe", erklärt Thüringens Vorzeige-Olympionike. Der Jenenser versucht, die Kontakte zu anderen beim Training und im normalen Leben gering zu halten. „Wir haben da wie alle anderen eine Verantwortung. Wir machen jetzt knackige, kürzere Einheiten und versuchen, nur wenige Sportstätten zu benutzen", so Röhler. Die aktuelle Situation hält er für „unplanbar" – auch was die Qualifikationen betrifft. „Das wird ein enger Quali-Zyklus. Wir müssen die drei besten deutschen Speerwerfer ermitteln. Das vielleicht nur in einem Wettkampf zu tun, wäre eine harte Sache", sagt Röhler.

Junghannß: „Nun heißt es warten“

Geher Karl Junghannß ist gerade aus Johannesburg gelandet. „Dort gibt es zwar kaum Corona-Fälle, aber die ersten Maßnahmen begannen dort jetzt auch", sagte der 23 Jahre alte Altenburger, der sich perfekt in Südafrika mit dem Erfurter Kollegen Jonathan Hilbert vorbereiten konnte. Beide brauchen aber noch einen starken Wettkampf, um sich doch noch für Tokio qualifizieren zu können.

„Ich hatte mich auf die 50-km-Quali in der Slowakei jetzt so gefreut. Nun heißt es warten", so Junghannß, der täglich um die 25 Kilometer herunterreißt. „Ich hoffe, ich bekomme noch meine Chance." Noch lebt der olympischen Traum.