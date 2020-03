Thüringer Radballer trotzen dem Coronavirus

Die Radballer waren am Wochenende im Ilm-Kreis die einzigen Sportler, die ihre Punktspielturniere noch durchzogen. Die beiden Verbandsliga-Turniere Sonnabendvormittag in Gera und auch Stadtilm fanden statt – etwas überraschend. Erst danach stoppte auch der Thüringer Radsport-Verband diese Saison wegen des Coronavirus.

Im Radball wird es so bis vorerst 17. April keine Wettkämpfe mehr geben. „Aufgrund des derzeit bestehenden gesundheitlichen Risikos und der Gefahr der Weiterverbreitung des Coronavirus wird der Sportbetrieb in allen Hallenradsportdisziplinen auf BDR-Ebene vorerst eingestellt“, gab erst der deutsche Verband bekannt. Kurz darauf war auch der Thüringer Radsport-Verband zur Stelle und „folgt dieser Empfehlung und unterbricht den Ligaspielbetrieb im Thüringer Radball mit sofortiger Wirkung. Meisterschaft und der geplante Thüringen-Pokal werden zu einem späteren Termin ausgetragen“, teilte TRV-Präsident Uwe Jahn mit.

Für das Turnier in Stadtilm am Sonnabend sollten eigentlich die vier Stadtilmer RSV-Duos III bis VI auf die drei Teams des MTV 1860 Saalfeld treffen. Die sagten aber aufgrund der Corona-Gefahren vorausschauend schon Freitag ihre Teilnahme ab.

Symbolhaft. Wann es in Stadtilm ein nächstes Radball-Spiel geben wird, ist derzeit nicht abzuschätzen. Foto: René Röder

Stadtilm blieb im 9. Turnier unter sich. Oliver Czerny/Patrick Müller (RSV IV) siegten gegen Stadtilm III mit Sebastian Schulz und Steffen Assinner 2:1, RSV Stadtilm V mit Marco Klotz/Maik Tschöp unterlag erst Czerny/Müller 4:7, danach deutlich 1:6 gegen Stadtilm VI mit Patrick Kanka und John Hammerschmidt. Bis Mittag war das Turnier in der Stadtilmer Schulturnhalle durch. Zeitgleich spielten in der Geraer Ostvorstadt Ehrenberg II, Langenleuba-Niederhain II und III, OTG Gera I und II sowie dem HRSV Gotha und Langenwolschendorf II. Spitzenreiter Ehrenberg II blieb viermal unbesiegt und behauptete so knapp vor der Stadtilmer „Fünften“ von Oliver Czerny und Patrick Müller nach 22 Spielen Platz eins. Als Dritte schon acht Punkte zurück, aber auf einem Oberliga-Aufstiegsplatz rangiert die RSV-Dritte.

Ob nun die beiden parallelen Schluss-Turniere am 16. Mai in Langenleuba und Saalfeld wirklich noch stattfinden können, bleibt fraglich. Auch das abschließende Oberliga-Turnier in Stadtilm am 2. Mai dürfte nicht sicher sein. Da scheint sich eine Wachablösung anzukündigen. Die Stadtilmer Serienmeister der letzten Jahrzehnte, die Bundesliga-Legenden Ralf Hammerschmidt/Peter Gräbenteich (inzwischen beide Mitte fünfzig!), liegen ungewohnt mit vier Niederlagen nur auf Rang fünf. Unbesiegte Spitzenreiter sind die Langwolschendorfer Junioren Nils Kebsch und Manuel Paschka – mit 14 Zählern vor Ehrenberg. Nach dem Rückzug der Anderle-Brüder wäre erstmals nur eine Stadtilmer Mannschaft in der Endrunde um den Meistertitel unter den fünf Thüringer Top-Teams dabei. Doch ob die noch stattfinden kann...?