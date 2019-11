Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rangers-Spiel abgesagt

Das für Sonntag (18.30 Uhr) geplante zweite Eishockey-Punktspiel der Landesliga-Männer der EC Kickelhahn Rangers Ilmenau wurde gestern kurzfristig abgesagt. Wie ECI-Präsident Jürgen Demant mitteilte haben die Gäste um eine Verlegung gebeten. „Sie bekommen keine Mannschaft zusammen, haben fristgerecht abgesagt. Nun werden wir sehen, wann und wie wir einen neuen Termin finden können.“ Die 1c des MEC Halle 04 hat schon zwei Spiele absolviert, gewann 7:5 gegen die Erfurt Hurricane-V2 und verloren zuletzt 1:10 bei den Medizin Kojoten in Erfurt. Die Kickelhahn Rangers haben in ihrem ersten und bisher einzigen Spiel bärenstark den Spitzenreiter Kojoten 9:3 besiegt, brannte eigentlich auf das zweite Match. Die Rudorfer-Männer müssen nun abwarten. Erst am 15. Dezember sind sie bei den Erfurt Mammuts zu Gast und erst im neuen Jahr am 12. Januar auch wieder in Ilmenau zu erleben. Dann kommen die Hurricane-V2 in die Eishalle. Den Jahresstart gibt es tags zuvor in Waltershausen.