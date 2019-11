Ratlosigkeit bei der SG Eisenach/Herleshausen

Richard Horlbeck klingt ratlos. „Woran es genau liegt, wissen wir auch nicht. Es bricht immer ein anderes Spielsystem weg, mal die Annahme, mal das Zuspiel und mal der Angriff“, suchte der Spielertrainer der SG Eisenach/Herleshausen nach einer Erklärung für den gebrauchten Heimspieltag. Dass die Gastgeber dem Top-Staffelfavoriten der Volleyball-Thüringenliga, dem VC Gotha II, beim 0:3 (12; 24; 15) nicht das Wasser reichen würden, war angesichts der Formkrise absehbar. Viel wichtiger war in der „Puppenstube“ in der Ziegeleistraße Spiel zwei. Gegen Tabellennachbar Geraer Volleyballclub hatten sich die SG-Männer ganz viel vorgenommen, um das Abstiegskampf-Gerede zu beenden. Doch statt einer Trendwende gab es eine weitere 0:3-Pleite (19; 22; 21) und damit ein frustrierendes Novum. Eine doppelte Nullnummer in eigener Halle hat die Spielgemeinschaft seit der Gründung 2015 noch nie erlebt. Dennoch will Horlbeck nicht alles schlechtreden. „Trotz der klaren Ergebnisse hatten wir in beiden Spielen starke Phasen.“ Allerdings fehle derzeit einfach die Kontinuität, wie der Diagonalangreifer, der als Mathematik- und Informatiklehrer am Luther-Gymnasium arbeitet, weiß. Gegen Spitzenreiter VC Gotha II, der den Ausfall von Routinier Marcel Herrmann durch Nachwuchskräfte kompensierte, deutete die SG zumindest im zweiten Satz bis zum 24:24 ihr Potenzial an. In den beiden anderen Sätzen leistete sich der Gastgeber zu viele Fehler. Erstmals in der Thüringenliga zum Einsatz kam Eigengewächs Marc Seeliger, der seine Qualitäten einbringen konnte, lobt Horlbeck.

Ein missratener Start ins Schlüsselspiel gegen Gera war Gift fürs Selbstvertrauen. Von Anfang an lag die SG hinten. Dann ging nochmal ein Ruck durchs Team, das sich mit guter Aufschlagserie eine Führung erspielte, ehe „zwei, drei unglückliche Bälle“ (Horlbeck) auch den Verlust des zweiten Abschnitts besiegelten. Das nagte am Nervenkostüm. Jedenfalls klappte auch die Annahme nicht mehr, wodurch Gera leichter als gedacht zum Auswärtssieg kam. Für die Gastgeber war es ein Debakel. Zumal Eisenach gegen Mannschaften dieser Kategorie „eigentlich gewinnen müsste“, wie Horlbeck sagt. So die Theorie. In der Praxis gelingt das dem (Überraschungs)-Landesmeister von 2018 aktuell aber nicht.