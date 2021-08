Reaktionen zur Champions-League-Auslosung

Berlin/München. In Istanbul fand die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase 2021/22 statt. Die Reaktionen zur Auslosung:

BAYERN MÜNCHEN

Oliver Kahn (Vorstand, via Twitter): "Ein spannender Tag in Istanbul und eine anspruchsvolle #UCL-Gruppe für uns! Ich freue mich auf große Abende und auch auf die Rückkehr nach Lissabon, wo wir schon einmal Geschichte geschrieben haben. Natürlich wollen wir als Gruppensieger ins Achtelfinale!"

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand): "Ich habe als Spieler immer gerne gegen die Großen gespielt. Barcelona hat Lionel Messi verloren. Keiner hätte es für möglich gehalten, dass er von Barcelona weggeht. Das ist natürlich eine andere Mannschaft ohne Messi. Aber die haben gute Spieler in ihren Reihen. Das wird ein schönes Duell. Benfica ist ein Traditionsclub, ein klangvoller Name und ein richtig guter Club. Das ist eine interessante Aufgabe. Das ist zudem ein schönes Stadion in Lissabon. Dynamo Kiew ist auch nicht zu unterschätzen. Wir wollen die Gruppe schaffen und auch Erster werden. Wir haben große Ziele in der Champions League."

Manuel Neuer (Kapitän): "In dieser Gruppe dürfen wir uns keinen Fehler erlauben, das sind alles sehr starke Gegner. Barcelona ist uns allen noch von 2020 sehr präsent, das wird auch ohne Messi eine sehr schwere Aufgabe. Benfica Lissabon ist sehr spielstark. Dort herrscht auch immer eine tolle Atmosphäre. Und Kiew dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen, das ist ein sehr kampfstarkes Team. Ich freue mich jedenfalls auf diese Gruppe und die Duelle mit diesen großen Mannschaften Europas."

Thomas Müller (Angreifer): "Da haben wir gleich drei traditionelle Teilnehmer der Champions League-Historie erwischt. Ich freue mich sehr auf diese Mannschaften, die alle sehr gut Fußball spielen können. In bester Erinnerung haben wir ja noch den FC Barcelona aus dem Viertelfinale 2020. Das war schon ein tolles Erlebnis in Lissabon für den FC Bayern. Aber auch gegen Benfica und Kiew müssen wir auf der Hut sein. Wenn ich an Kiew denke, kommt mir sofort das geniale Tor von Mario Basler 1999 im Halbfinale in den Sinn, das den Weg damals ins Finale ebnete."

Joshua Kimmich (Mittelfeldspieler): "Das ist definitiv eine sehr ambitionierte Gruppe. Barcelona ist eine große Herausforderung mit vielen Topspielern. Da freuen wir uns drauf, das werden zwei super Spiele. Benfica Lissabon ist eine gute Mannschaft, taktisch flexibel und daher schwer zu bespielen. Mit Dynamo Kiew ist der ukrainische Meister dabei, also ebenfalls eine Hürde, die man mit voller Konzentration nehmen muss. Generell muss es unser Anspruch sein, diese Gruppe als Gruppensieger zu meistern."

BORUSSIA DORTUMUND

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer): "Wir können uns nicht beklagen, das ist eine sehr ausgewogene Gruppe. Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen."

Michael Zorc (Sportdirektor): "Das ist eine sehr interessante Gruppe, die ausschließlich aus Traditionsvereinen besteht. Unser Ziel ist das Achtelfinale!"

Marco Reus (Kapitän): "Das sind interessante Gegner. Die großen Mannschaften sind jetzt nicht dabei. Da dürfen wir uns nicht beschweren. Ob wir Favorit sind oder nicht, ist mir eigentlich egal. Wir werden gut vorbereitet sein. Natürlich ist es unser Ziel, weiterzukommen."

RB LEIPZIG

Oliver Mintzlaff (Vorstandschef und Geschäftsführer): "Es ist natürlich eine echte Hammergruppe. Dennoch ist es unser Ziel, uns auch in dieser Gruppe durchzusetzen und zum dritten Mal in Folge in der Königsklasse zu überwintern. Paris Saint-Germain und Manchester City sind zwei Weltklasse-Teams, die in der Vorsaison im Halbfinale beziehungsweise sogar im Endspiel der Champions League standen. Brügge ist ebenfalls ein schwieriger Gegner, der viel internationale Erfahrung mitbringt und zuletzt dreimal Gruppendritter geworden ist. Doch wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir uns auch gegen absolute europäische Spitzenmannschaften behaupten können. Unserem Vereinscredo entsprechend gehen wir diese Mission voller Vorfreude an – You Can Do Anything."

Florian Scholz (Kaufmännischer Leiter Sport): "Zunächst einmal sind wir sehr stolz darauf, uns im fünften Bundesliga-Jahr von RB Leipzig bereits zum vierten Mal für die UEFA Champions League qualifiziert zu haben und unter den besten 32 Mannschaften in Europa dabei zu sein. Wir haben 2020 schon im Halbfinale und 2021 im Achtelfinale gestanden. Das Erreichen der K.o.-Phase ist auch diesmal unser Ziel, um uns nachhaltig in den Top-16 Europas zu etablieren. Wir freuen uns auf große Fußballfeste, vor allem auch in der Red Bull Arena in Leipzig, wo diesmal hoffentlich endlich wieder unsere Fans auf der internationalen Bühne live im Stadion dabei sein können."

VfL WOLFSBURG

Koen Casteels (Kapitän): "Das ist eine gute Gruppe für uns. Wir haben von der Papierform her nicht die allerschwersten Gegner erwischt und die Chance, weiterzukommen, ist gegen diese Mannschaften vermutlich etwas größer als in anderen Gruppen. Nichtsdestotrotz werden uns gegen Lille, Sevilla und Salzburg schwierige Spiele erwarten und wir müssen Top-Leistungen abrufen, um gegen diese Teams zu bestehen."

