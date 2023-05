Real Madrid nur mühsam zum Sieg gegen Getafe

Madrid Real Madrid hat sich zu einem Pflichtsieg gegen den FC Getafe gemüht. Nach der Einwechslung von Toni Kroos nach der Pause gelang den Königlichen der Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen den abstiegsbedrohten Madrider Vorort-Club.

Das Tor erzielte Asensio in der 70. Minute. Trainer Carlo Ancelotti hatte vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City - Hinspiel 1:1 - mächtig rotiert in der Startaufstellung.

In der Tabelle kletterte Real auf Platz zwei mit zwei Punkten vor Atlético Madrid. Der Stadtrivale spielt an diesem Sonntag beim Tabellenletzten FC Elche. Spitzenreiter FC Barcelona liegt klar vorn und kann mit einem Sieg im Derby bei Espanol am Sonntag vorzeitig den Titel gewinnen.