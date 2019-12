Rechnen und Ringen auf und abseits der Matte

Im Ringkampf geht es manchmal drunter und drüber. Und auch abseits der Matte wird einiges geboten. Am Sonnabend geht die Vorrunde der DRB-Bundesliga zu Ende. Wie es auch ausgeht: Fragen bleiben unbeantwortet.

Die Greizer Ringer müssen mit allem rechnen. Mit einem Sieg gegen den SV Johannis Nürnberg wäre Platz drei in der Bundesligavorrundengruppe Südost erkämpft, der Einzug in die Play-off-Runde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft greifbar, aber nicht sicher.

„Wir kämpfen mit aller Macht um den dritten Platz. Wir bringen unsere stärkst mögliche Mannschaft auf die Matte. Es geht um jeden Punkt, um jede Wertung“, sagt Trainer Tino Hempel. Doch welche Aufstellung soll er wählen? Wer kommt gegen wen zum Einsatz, wer nicht.

Aus dem Internet fischt sein Sohn Nick (19) alles, was der Bundesligatrainer über die gegnerischen Ringer wissen muss. Kampfergebnisse, Statistisches. Wird es konkret, verlässt sich der Trainer gern auch mal auf sein Bauchgefühl: „Da hab ich in dieser Saison immer gut gelegen.“

Mit Hauptsponsor Maik Wolfram und Vereinspräsident Thomas Fähndrich stimmt der Coach ab, wer eingeflogen wird, wer nicht. Insgesamt acht ausländische Ringer hat der RSV Rotation gemeldet, aber nur vier pro Mannschaftskampf dürfen eingesetzt werden.

„Ich kämpfe noch, mit mir und der Aufstellung“, sagt der Bundesligacoach und lacht. Wie es auch ausgeht gegen Nürnberg, „wir haben eine sensationelle Vorrunde abgeliefert“. In der stärksten Gruppe, mit dem Meister Burghausen, dem Vizemeister Heilbronn und dem starken Aufsteiger Schorndorf liegt Greiz mit 16:10 Punkten auf Rang drei, gefolgt von Schorndorf (15:11) und Nürnberg (14:12).

Hinkampf überraschend gewonnen

Vorausgesetzt Titelverteidiger Wacker Burghausen fährt nicht mit einer B-Auswahl nach Schorndorf und verliert dort wider Erwarten, wird Platz drei in der Gruppe Südost zwischen dem RSV Rotation Greiz und dem SV Johannis Nürnberg ausgekämpft. Den Hinkampf hatten die Ostthüringer überraschend hoch mit 17:11 gewonnen.

Doch Platz drei heißt nicht automatisch Play-off-Runde. Da im Südwesten nur sieben, statt der geplanten acht Teams kämpfen, ziehen nicht die zwei punktbesten Dritten der drei Vorrundengruppen in die K-o.-Runde. Im Südwesten liegen der ASV Hüttigweiler und im Nordwesten der KSV Witten auf Platz drei. Einer bleibt auf der Strecke. Das Los entscheidet. Die Greizer übertragen die Auslosung aus Riegelsburg per Video-Leinwand in der Ringerhalle, danach ist eine zünftige Weihnachtsfeier geplant.

Doch das war es längst noch nicht gewesen, im Ringen um Platz drei. Für die Nürnberger kämpft Greco-Weltmeister Nugzari Tsurtsumia. Der Georgier hatte aber auch in der Deutschen Ringerliga (DRL) für den KSV Ispringen gerungen. Und das ist der Knackpunkt. Die DRL mit den Teams aus Weingarten, Schifferstadt, Ispringen, Nendingen und dem KAV Eisleben wird vom Deutschen Ringer-Bund nicht anerkannt, als „wilde Liga“ bezeichnet. Und wer in der Profiliga gerungen hat, ist laut DRB-Beschluss in der Bundesliga nicht mehr startberechtigt. Nürnberg hat Tsurtsumia eingesetzt. Schorndorf protestiert.

Der Ringerbund entschied in dieser Woche: Der Einsatz des DRL-Ringers verstoße gegen die Regularien: Tsurtsumias Kämpfe werden mit 0:0 bewertet. Das bedeutet: Schorndorf hätte gegen Nürnberg gewonnen und die Franken wären raus aus dem Kampf um Platz drei.

„Wir können die Tabelle noch nicht korrigieren. Uns sind da die Hände gebunden. Nürnberg hat noch ein Einspruchsrecht von 14 Tagen“, sagt DRB-Vizepräsident Ralf Diener auf Anfrage.

Wer blickt da noch durch? Tino Hempel fasst zusammen: „Wir müssen gegen Nürnberg gewinnen, dann hat das Rechnen ein Ende.“

Doch würden die Greizer per Los ausgekegelt werden, dann war alles Rechnen und Kämpfen um Platz drei umsonst.

Rotation Greiz – SV Johannis Nürnberg, Sonnabend, 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Eisbahn