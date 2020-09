Für den Weimarer Martin van Empel war im Doppel mit Lasse Ohlow in der Altersklasse U-17 im Halbfinale Endstation.

In Suhl starteten die Jugendspieler des Badminton-Vereins Weimar am vergangenen Samstag gleich in zwei Altersklassen, um die begehrten Medaillen bei den Thüringenmeisterschaften zu erspielen.